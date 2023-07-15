Съемки триквела «Дедпула» приостановили из-за забастовки актеров

Съемки «Дэдпул 3» пришлось приостановить из-за забастовки американской гильдии актеров SAG-AFTRA. Об этом в пятницу, 14 июля, пишет издание Deadline.

«Эта новость появилась всего через несколько дней после того, как Райан Рейнольдс поделился первым фото с Росомахой Хью Джекманом в «Дэдпул 3» в своих социальных сетях», — говорится в публикации.

Таким образом, «Дэдпул 3» стал первым крупным проектом, который заморозили из-за протестов артистов. Пока неизвестно, когда Marvel возобновит работу над фильмом. Возможно, работы продолжат после окончания забастовки.

Запланированная дата выхода фильма — май 2024 года.

SAG-AFTRA начала забастовку 14 июля после безуспешных попыток переговоров с Альянсом продюсеров кино и телевидения (AMPTP) об улучшении условий труда.

Днем ранее актеры Киллиан Мерфи, Эмили Блант, Реми Малек и Мэтт Дэймон покинули премьеру фильма «Оппенгеймер» в Лондоне в поддержку объявленного протеста. Как отметил режиссер картины Кристофер Нолан, все они поехали писать плакаты для демонстрации.