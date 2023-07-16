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«Не скажу, что с приходом в РПЛ мы на другой планете оказались»

Генеральный директор «Балтики» Кирилл Волженкин — о переходе в элиту российского футбола, летней селекции и проблемах с логистикой из-за турпотока в Калининград
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Фото: пресс-служба ФК «Балтика»
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На следующей неделе стартует новый сезон в Российской премьер-лиге (РПЛ). По итогам прошлого чемпионата в нее вышла калининградская «Балтика», не игравшая в элите с 1998 года. Команда активно готовится и комплектуется к дебюту на этом уровне. В интервью «Известиям» генеральный директор «Балтики» Кирилл Волженкин рассказал об организационных моментах на уровне РПЛ, взаимодействии с новым спонсором, селекции, доверии к главному тренеру команды Сергею Игнашевичу и проблемах с отелями из-за туристического потока в Калининград.

— Недавно вы побывали на своем втором заседании общего собрания РПЛ. Уровень обсуждения разных вопросов сильно отличается от того, что происходит в ФНЛ?

— Масштабы обсуждаемых вопросов, безусловно, отличаются, поскольку понятно, что РПЛ — сильнейшая лига страны, но в целом о ФНЛ я могу сказать только хорошие слова. В последние годы там идет заметное развитие. Поэтому отличие, безусловно, есть, но в первую очередь речь о масштабах. Глобально по организации работы я не могу сказать, что с приходом в РПЛ мы вдруг на какой-то планете оказались.

— РПЛ оставила ту же, что и в прошлом сезоне, систему распределения между клубами коммерческих доходов лиги. Когда ее повторно утвердили, вы начали потирать руки? Все-таки даже занявшее последнее место команда заработает 316 млн рублей — это почти ваш бюджет в ФНЛ.

— Ну это же не секрет ни для кого, что финансы в РПЛ гораздо более интересны для клубов. Поэтому, конечно, как только мы зашли в премьер-лигу, стали рассчитывать на них.

— К вам заходит крупный спонсор, договор о намерениях между ним и руководством области был подписан в начале июня. С тех пор это переросло в более конкретные документы уже между клубом и компанией?

— Ну, конечно, мы в постоянном диалоге со спонсором. По всем вопросам сотрудничества сейчас общаемся. Проблем не будет, всё будет хорошо.

— Губернатор Калининградской области Антон Алиханов говорил, что, скорее всего, представители спонсора войдут в попечительский совет «Балтики», а возможно, и возглавят его.

— На данный момент в клубе и так есть попечительский совет. В ближайшем будущем он видоизменится. Но пока в состав изменения не вносились.

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— Насколько вообще сейчас ощущается приход нового спонсора в плане селекционных возможностей? Пока не ощущается, что вы масштабно усилились.

— Почему не ощущается?

— Ну возвращение из Германии Александра Жирова впечатляет.

— Мы достаточно тщательно подходим к вопросу селекции. Не хотим просто скопом брать футболистов. Мы точечно приобретаем игроков, внимательно каждую кандидатуру. Но на мой взгляд, в последнее время к нам пришли достаточно сильные игроки — футболист сборной Чили Анхело Энрикес, футболист сборной Боливии Роберто Фернандес. Высоко оцениваю пришедшего к нам Артура Галояна. И это не говоря уже про названного вами Жирова. Достаточно статусные игроки. По крайней мере для нашего клуба — это 100%. Так что новые возможности ощущаются, просто мы аккуратно пользуемся ими.

— Да, это не первые трансферные окна «Анжи» после прихода Сулеймана Керимова.

— Мне кажется, те времена уже ушли (улыбается). Но мы довольны нашими возможностями. Не хотел бы озвучивать бюджет. По его размеру мы в нижней части турнирной таблицы, но он позволяет быть конкурентоспособными в РПЛ.

— Ваш губернатор озвучил задачу быть в первой десятке РПЛ? Для этого насколько еще надо усиливаться?

— У нас это непрекращающийся процесс, мы постоянно ведем селекционной работу, постоянно оцениваем, рассматриваем новых футболистов. Поэтому мы будем начинать тем составом, который сейчас есть. Но также постепенно будет точечно усиливаться. Работа идет.

— К Сергею Игнашевичу полное доверие?

— Сергей Николаевич — тренер, который вывел команду в премьер-лигу впервые за 25 лет. Тренер, у которого есть четкий план развития команды. Я не вижу причин, по которым мы могли бы сомневаться в нем.

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Футболист «Балтики» Александр Пуцко — о дебюте калининградской команды в Премьер-лиге, игре со «Спартаком» и работе с Игнашевичем

— С учетом системы пропуска болельщиков, которая действует в премьер-лиге, есть понимание, будут ли ваши фанаты бойкотировать матчи?

— Мы пока не проводили глобальную встречу с болельщиками предсезонную. Она у нас будет на следующей неделе. Но что касается активной части болельщиков, то да, они уже выступили с заявлением, что присоединятся к бойкоту фанатов других клубов РПЛ. Но матчи Кубка России, в которых нет этих ограничений, посещать готовы. Безусловно, для нас это плохо, поскольку нам нужны болельщики. Нам нужна поддержка на трибунах, но это их решение. Хотя мы наших поклонников очень ждем.

— Гендиректор «Факела» Роман Асхабадзе говорил, что на матч третьего тура РПЛ против вас его клуб до сих пор не может найти свободные гостиницы в Калининграде из-за позднего утверждения расписания игр. У вас таких проблем нет?

— Такого плана проблем у нас нет. Единственное, конечно, большой минус, что свои первые три матча с учетом кубка играем на выезде. С другой стороны, для нас сейчас, как новичков лиги, каждый матч будет сложным. Поэтому вряд ли можно говорить, что могло быть легче, проведи одну из этих встреч мы дома. Поэтому мы будем работать в тех условиях, которые у нас есть. Что касается слов Романа, то сейчас действительно в Калининград очень тяжело прилететь. Поскольку сейчас туристический сезон, безумное количество людей приезжают на море. Я думаю, что многие клубы, которые приедут к нам летом, столкнутся с этой проблемой.

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— Даже в последние полтора года не снизился турпоток в Калининградскую область?

— Мне кажется, у нас из года в год поток только увеличивается. Такого потока, как есть сейчас, не припомню. Просто безумие какое-то, самолеты забиты. Народу очень много приезжает.

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