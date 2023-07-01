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«Задача «Балтики» — повторить путь «Оренбурга», быть в десятке РПЛ»

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов — о выходе местного футбольного клуба в Премьер-лигу
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Калининградский футбольный клуб «Балтика» в начале июня вышел в Российскую премьер-лигу (РПЛ), впервые с 1998 года попав в элиту отечественного футбола. Правительство Калининградской области и государственная корпорация «Ростех» подписали меморандум о сотрудничестве в сфере спорта. В частности, ожидается заключение крупного спонсорского контракта с футбольным клубом, что приведет к увеличению его бюджета.

В интервью «Известиям» губернатор региона Антон Алиханов рассказал, какие задачи на сезон стоят перед «Балтикой», сообщил, сколько область тратит на нее и женский волейбольный клуб «Локомотив», оценил работу построенного к чемпионату мира 2018 года футбольного стадиона и прокомментировал прошлогодний скандал с на тот момент главным тренером «Локомотива» Андреем Воронковым. Его Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) дисквалифицировала на два года за расистское высказывание о кубинской волейболистке екатеринбургской «Уралочки» Айламе Сесе во время победной финальной серии чемпионата России.

— Есть понимание, какая сумма освободилась у региона в связи с договоренностями с «Ростехом» по финансированию «Балтики»?

— Сумма никакая не освободилась. Мы продолжим финансировать на том же уровне, на котором делали это раньше. Это 300–350 млн рублей в год. Просто теперь за счет прихода «Ростеха» бюджет клуба увеличится.

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— Какая стоит задача перед командой на сезон в РПЛ?

— Задача достаточно простая — попасть в десятку и в ней закрепиться. Понятно, что сложно сейчас говорить о чем-то ином. Но нужно не быть в зоне вылета, а быть в десятке. Пойти путем «Оренбурга» — все команды, выходящие в РПЛ, хотят, чтобы первый сезон у них получился, как у «Оренбурга».

— Насколько менеджмент «Ростеха» будет входить в управление футбольного клуба?

— Несомненно, коллеги из «Ростеха» будут участвовать в управлении. Точно совершенно войдут в наблюдательный совет, а может быть, и возглавят его. Есть сейчас такое понимание. Ведем подготовку формальных процедур, для того чтобы это оформить.

— Оперативным и спортивным управлением будет заниматься кто-то от «Ростеха»?

— В ближайшие время узнаете. Гендиректор все-таки такая должность... По сути, финансовый директор. И не думаю, что это та позиция, которая интересует коллег. Что касается спортивного блока, то это лучше спросить у тех представителей компании, которые войдут в наблюдательный совет клуба.

— Довольны тем, как эксплуатируется стадион в Калининграде в течение последних пяти лет после ЧМ-2018?

— Понятно, что задачу выхода на окупаемость в условиях последних лет (ковидных ограничений и так далее) достаточно сложно было выполнять. И тем не менее считаю, что последние два года наш стадион выигрывает все наши главные награды в области спортивного менеджмента. Считаю, что управленческая команда стадиона достаточно неплохо работает и профессиональное сообщество признает это уже не первый год. Но есть и еще возможности. Договоренности с «Ростехом» предусматривают в том числе и нейминг арены. Теперь это будет не «Стадион Калининград», а «Ростех Арена». Это тоже будет закрывать достаточно большой объем операционных расходов.

— Сумма нейминга известна?

— Думаю, что как только подпишем, официально сразу вам расскажем.

— Год назад женский волейбольный клуб «Локомотив» (Калининград) стал чемпионом России.

— У нас за пять лет своего существования команда «Локомотив» выиграла три серебра и два золота в российском чемпионате.

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— Во сколько она обходится области?

— Вы знаете, очень в небольшие средства она нам обходится. Мы помогаем «Локомотиву», если не ошибаюсь, на сумму в 15 млн или 20 млн рублей. И эта сумма идет на молодежку. В остальном их финансирует РЖД. Я хочу похвалить Александра Косырькова, директора клуба. Он выстроил такую отлично работающую пирамиду в подготовке девочек — вот с самого юного возраста, когда они начинают заниматься волейболом и до, собственно говоря, уже основной команды, которая играет в Суперлиге. Но я могу вам сказать, что у нас и клуб в регби-7 «Балтийский штурм» вышел в высшую лигу. Поэтому у нас теперь аж три команды по игровым видам спорта находятся в премьер-лиге российского спорта.

— Прошлогоднее чемпионство «Локомотива» омрачилось скандалом вокруг тогдашнего главного тренера Андрея Воронкова из-за его высказывания в адрес кубинской волейболистки Сесе. Насколько болезненно восприняли ту историю?

— Если говорить конкретно про мою позицию, то она была достаточно простая: вне зависимости от того, что имелось или не имелось в виду Воронковым, мне кажется, ему можно было среагировать чуть более скоро — нужно было просто сразу извиниться, вне зависимости от того, хотел он оскорбить волейболистку или просто на эмоциях это сказал.

Но я рад тому, что вот эта санкция двухлетняя была сокращена (в начале июня 2023 года дисквалификацию сократили до года, и Воронков возглавил уфимский «Урал». — «Известия») и он смог вернуться к работе. Потому что считаю его большим профессионалом, который подарил замечательные годы нашему «Локомотиву». Подарил замечательные эмоции калининградским болельщикам, которые команду очень любят и ходят на нее. Воронков — это выдающийся тренер.

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