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«Разговоры об отсутствии мотивации — прикрытие непрофессионализма»

Главный тренер «Сочи» Дмитрий Хохлов — о расхлябанности игроков, футбольном долголетии Кристиана Нобоа и возможности омоложения команды
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Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
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Минувший сезон прошел для футбольного клуба «Сочи» под знаком тренерской чехарды. Год назад команда совершила сенсацию, выиграв серебро чемпионата России спустя всего три года после попадания в РПЛ. Творец этого успеха главный тренер Владимир Федотов ушел в ЦСКА. В «Зенит» перебрались два ключевых футболиста того состава южной команды — защитник Родригао и нападающий Маттео Касьерра.

В итоге почти весь сезон «Сочи» провел в середине турнирной таблицы и завершил его на десятом месте. Федотова сменил Вадим Гаранин, которого в конце осени отстранили от работы с командой, последние матчи перед зимней паузой его заменял Александр Точилин. В январе главным тренером стал Курбан Бердыев, покинувший клуб в апреле после пяти матчей в РПЛ во главе южан. Его заменил пришедший с ним в качестве помощника Дмитрий Хохлов, который будет готовить «Сочи» к следующему сезону.

В интервью «Известиям» Хохлов оценил игру команды по итогам восьми официальных матчей под своим руководством, раскритиковал футболистов без мотивации, а также объяснил, за счет чего лидер «Сочи» Кристиан Нобоа в 38 лет остается одним из лучших игроков РПЛ.

«Может быть, чемпионат России стоит немного расширить»

— В плане игры увидели прогресс у «Сочи» по итогам весенних матчей под вашим руководством?

— Я игрой удовлетворен, за исключением отдельно взятого матча. А так в принципе доволен тем, что команда показывала на поле. Да, недоволен результатом, но мы понимали, что уже заканчивается сезон. И, наверное, уже больше думали о следующем чемпионате, наигрывали то, что хотим видеть от команды в ближайшем будущем. Давали молодым игрокам шанс проявить себя. Смотрели на них, можно сказать, в боевых условиях. В целом, тот рисунок игры, который был в последних матчах чемпионата, меня устраивает. Но, конечно, не в полной мере. Его нужно и можно совершенствовать. Но считаю, что мы движемся в правильном направлении.

— Единственный матч, игрой в которой не удовлетворены, — это выездные 0:4 от «Пари Нижний Новгород»?

— Да, это выезд в Нижний Новгород. Так рассыпаться, как это случилось с нами там, нельзя ни при каких обстоятельствах.

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— В последнее время немало разговоров о необходимости изменения формата розыгрыша РПЛ. Предлагается, в частности, после стандартного турнира в 16 команд разбить их на разные группы из лучших и худших. Один из аргументов — это должно придать мотивацию середнякам. Вы как главный тренер команды, которая в прошедшем сезоне за много туров до конца фактически потеряла шансы на медали и почти обезопасила себя от вылета, что можете сказать об этих идеях?

— Так глобально я не задумывался. Но для меня вообще слова «не мотивирован» звучат странно. Что значит «не мотивирован»? Мотивация в спорте должна быть по умолчанию у каждого. Если ты не мотивирован, то надо заканчивать со спортом. Вешай бутсы на гвоздь, если речь о футболе. У Лионеля Месси и Криштиану Роналду по пять «Золотых мячей», но они почему-то находят мотивацию. А мы говорим о некой «немотивированности» в отношении людей, которые еще ничего не выиграли в своей карьере. Для меня это неприемлемо. Поэтому, если вернуться к вашему вопросу, менять или не менять формат чемпионата: может быть, стоит его немного расширить.

— Расширить РПЛ до 18 клубов?

— Я думаю, да. Но они должны быть конкурентоспособны. Нельзя расширять турнир искусственно, притягивая к нему команды, которые не готовы к этому уровню. А так, конечно, хочется, чтобы у нас было больше игр.

— Вы сказали, что проблема с мотивацией — неприемлемое для вас понятие. Неужели за долгую карьеру игрока и тренера не видели футболистов, с которыми подобное случалось?

— Видел, конечно. Я говорю о том, что такого не должно быть. Но у тех игроков, которых видел, не назвал бы это проблемой с мотивацией. Скорее расхлябанностью. И именно этим словом я бы охарактеризовал то, о чем вы говорите. Можно еще разные слова подобрать. Но это хорошее прикрытие, когда человек говорит: «Ну да, нет мотивации». По мне, это прикрытие своего непрофессионализма.

— В этом плане довольны профессионализмом игроков «Сочи» на зимних сборах и в весенней части чемпионата?

— В принципе, да. Но не всеми.

«Из двух команд Нобоа уступил только зенитовцу Далеру Кузяеву»

— Расхлябанность стала причиной того, что при Курбане Бердыеве разгромные поражения 0:4 от «Оренбурга» и 0:3 от «Факела» соседствовали с победами над ЦСКА (2:0) и «Динамо» (2:0)?

— Трудно сказать. Ответ мы тогда искали, но не нашли. Не знаю.

— Уход Бердыева из «Сочи» стал неожиданностью?

— Да. Заранее мы не знали, что он уйдет. Об этом нам сообщили утром перед тренировкой, буквально на десять минут раньше, чем это объявили всей команде.

— Курбан Бекиевич объяснял свою отставку?

— Нет, не объяснял.

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— Сергей Терехов говорил, что вы пытаетесь вернуть «Сочи» к тому футболу с большим акцентом на атаку, в который команда играла годом ранее при Владимире Федотове, когда выиграла серебро чемпионата.

— Одна из наших задач — как раз показывать зрелищный атакующий футбол. Команда его показывала. Она в него умеет играть. И, естественно, хочется, чтобы она продолжала в него играть. Совершенствовала стиль и при этом добивалась результатов, как ей это удавалось еще не так давно. Определенные нюансы зависят от подбора игроков. Поэтому всё зависит от того, с каким составом мы подойдем к сезону. Когда выйдем из отпуска, завершим или почти завершим трансферную кампанию, сделаем точечные усиления, тогда можно будет сказать более конкретно. Но в общем плане да, хотим показывать зрелищный футбол.

— У «Сочи» даже в серебряный сезон была довольно возрастная команда. Нет ощущения, что в нынешнем виде она свое отжила и нуждается в омоложении?

— Такого ощущения нет, но свежая кровь нужна.

— Такие ветераны, как Терехов и Кристиан Нобоа, еще способны играть на высоком уровне?

— На 100% способны. И я вам просто как факт приведу пример: предпоследняя игра в прошедшем чемпионате у нас была с «Зенитом» (1:1). Когда нам пришли данные по физической активности игроков, из двух команд Нобоа уступил только зенитовцу Далеру Кузяеву. Это о многом говорит.

— За счет чего он так держится в 38 лет?

— Самоконтроль, профессиональное отношение к себе, своему делу. Человек правильно занимается своей подготовкой, на тренировках выкладывается. Самое главное — не снижает к себе требования.

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