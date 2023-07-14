«Не будем врать болельщикам про завышенные цели и амбиции»

Футболисты воронежского «Факела» год назад вышли в Российскую премьер-лигу (РПЛ). Команда оказалась в высшем эшелоне отечественного футбола впервые с 2001 года. Генеральный директор клуба Роман Асхабадзе прошлым летом в интервью «Спорт-Экспрессу» говорил, что в сезоне-2022/23 «Факел» обладает самым маленьким бюджетом в РПЛ, который составляет 570 млн рублей.

Это не помешало воронежцам сохранить место в элите. Они закончили чемпионат России на 13-м месте, а затем обыграли в переходных матчах выступавший в первой лиге красноярский «Енисей» (1:0; 2:0). Теперь подопечные Вадима Евсеева готовятся к своему второму сезону в РПЛ.

В интервью «Известиям» Роман Асхабадзе рассказал о целях на следующий сезон, сроках реконструкции стадиона в Воронеже, сложностях с логистикой при выездах в другие города и селекционных возможностях клуба.

— Какие пункты повестки на последнем общем собрании РПЛ были особенно важны для вас?

— Да все без исключения пункты очень важные были. Это самое основное совещание перед стартом сезона, поэтому не могу выделить основные или неосновные вопросы. Но если говорить о том, от чего в большей степени зависят клубы, то есть о финансах, то это распределение средств, которое решили оставить таким же, как и в прошлом сезоне, — из расчета 50 на 50.

— 13-е место в прошлом сезоне принесло «Факелу» с доходов от РПЛ 416 млн рублей. Если повторите результат, эти средства насколько закроют бюджет клуба?

— У нас бюджет таким же и останется. Какие-то вариации возможны, но, если говорить в общем, то это где-то 30–35% от нашего бюджета.

— Бюджет «Факела» будет такой же, как и в прошлом сезоне?

— Мы подводим к тому, чтобы немного его увеличить. Но разница будет небольшая.

— Недавно губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем телеграм-канале сообщил о прошедшем стартовом совещании по реконструкции домашнего стадиона «Факела». Что там планируют сделать?

— Да, это заявление губернатора было сделано после нашей встречи в рамках рабочей группы, которая занимается инфраструктурой. Мы на этом совещании тоже присутствовали как клуб. И там обсуждалась тема реконструкции стадиона ЦСП (Центральный стадион профсоюзов) с увеличением вместимости до 22–25 тыс. зрителей в зависимости от проектного решения, которое в ближайшее время будет сформировано.

— Есть понимание по срокам?

— Зависит от проекта. Сейчас стоит задача сделать полную аналитику и подготовить в ближайшее время предпроектное решение. Исходя из него, с учетом поиска субподрядчика и всех договоренностей с ним будет понятно и по срокам.

— Вряд ли ведь стадион в новом виде будет готов через год.

— Ну где вы видели такую огромную стройку или реконструкцию в центре города за год? Это вообще невозможно.

— Когда ждать окончания реконструкции?

— Я думаю, что это минимум два-три года.

— Проект реконструкции когда утвердите?

— В ближайшее время. Думаю, не позже ближайшей осени.

— Какая перед «Факелом» стоит задача на предстоящий сезон?

— С учетом наших возможностей задача не изменилась. Наша единственная задача — это побиться за то, чтобы остаться в РПЛ. Будучи реалистами, мы здесь ничего не меняем.

— Остаться в РПЛ без переходных матчей? Или устроит повторение результата прошлого сезона?

— Мы не можем так определять. Слушайте, что значит устроит или не устроит? Нам главное остаться в РПЛ. Естественно, спокойнее для всех — для болельщиков, для клуба, для игроков — обойтись без стыков. Без того, что мы видели и наблюдали по ходу прошлого чемпионата. Но главное — решение задачи. Как получится, покажет время. Футбол — игра справедливая и все расставляет на свои места.

— Усиление состава команды еще планируется в каком количестве и на какие позиции?

— Позиции и количество называть не буду. Нам тяжело. Не можем себе позволить даже условно средние траты. Поэтому работаем в направлении усиления. Если получится договориться со свободными агентами в рамках наших возможностей по зарплате и условиями, то новички еще точно будут. Спортивный блок работает над этим, идут переговоры с рядом игроков. Поедут они к нам или нет, покажет время. Многое зависит от того, сможем ли мы привлечь достаточно инвестиций, чтобы усилиться, а не приводить игроков просто для того, чтобы заткнуть дыры.

— Календарь предстоящего сезона был утвержден за месяц до старта чемпионата. Вы довольны им?

— Мы один из немногих клубов, который не жалуется практически ни на что. Мы в принципе единственные, кто вообще рейсовыми самолетами летает на выездные матчи. Повторюсь, не жалуемся, понимаем свои возможности. Поэтому глобальных вопросов по составлению календаря у нас нет. Единственный момент — это сроки его утверждения.

Само по себе расписание с датами игр и временем было представлено немножко поздно. Например, сейчас добраться в Калининград практически невозможно. И все гостиницы там забиты. Мы сейчас решаем вопрос по 6 августа, когда у «Факела» должна состояться выездная игра с «Балтикой». То есть нас не селят никуда, потому что в городе все гостиницы забиты туристами. Утверждение расписания, по моему мнению, было сделано немного с опозданием. Но на то были причины, поскольку сформировать календарь, утвердить в РПЛ и согласовать с РФС, а потом и с прямым вещателем... Конечно, на это нужно время.

Мы на последнем общем собрании РПЛ эти озабоченности высказали. Надеюсь, в ближайшем будущем все эти нюансы учтут и календарь с точными датами и временем проведения матчей будет представлен намного раньше.

— Помимо рейсовых самолетов «Факел» же еще не может летать домой и из дома, поскольку аэропорт в Воронеже закрыт.

— Да, мы из Москвы летаем рейсовыми самолетами. Сначала до Москвы добираемся из Воронежа на автобусе или поезде. Потом ждем рейсовый самолет, вылетаем в города и также летим и едем обратно.

— С учетом того что на старте сезона у вас помимо семи туров чемпионата будет еще и три кубковых матча, «Факел» ждет адский график летом.

— Это получается на букву Ж, а потом троеточие и А. Конечно. Но мы к этому готовы. Мы не новички. Уже второй сезон в РПЛ находимся. И в ФНЛ мы так летали. Послушайте, это вопрос привыкания. Вопрос отсутствия истерики и слез по любому поводу и адаптации к тем условиям, которые есть. Это не значит, что мы откажемся от лучших условий, если они будут. Работаем на то, чтобы со временем шаг за шагом «Факел» развивался и приобрел более серьезных партнеров — титульных и генеральных. У нас тогда будут возможности. И мы будем их использовать для большего комфорта команде с точки зрения восстановления. Не в плане сидения в самолете, а именно восстановления. То есть времени посадки на самолет, восстановления в самом самолете, когда это твой чартер.

— Пока это нереально?

— Сегодня имеем, что имеем. Мы не жалуемся ни на календарь, ни на переезды. Хотим радовать болельщиков и продолжить этот праздник в Воронеже. Все-таки клуб 21 год отсутствовал в Премьер-лиге. А такое количество болельщиков до сих пор есть. Оно просто было немного в затишье. Наверно, нужно было их немного взбудоражить, показав результаты. Большинство болельщиков все прекрасно понимают. И мы им не будем врать, говорить про завышенные амбиции и цели. Открыто говорим: у нас клуб с самым скромным бюджетом в лиге. Это 16-е место без вариантов. Несмотря на это, будем пробивать себе дорогу к звездам и останемся с болельщиками на одной волне. Это основное. А остальное — технические нюансы, которые нам предстоит решать в течение сезона, как было в прошлом году.