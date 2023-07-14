Боевики ВСУ совершили ракетный обстрел восточной стороны Черниговки

Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершили ракетный обстрел восточной стороны поселка городского типа Черниговка Запорожской области в районе железнодорожного моста, сообщили «Известиям» 14 июля оперативные службы региона.

«Ориентировочно в 21:00 боевики террористического киевского режима совершили ракетный обстрел восточной стороны поселка Черниговка — района железнодорожного моста», — уточнил источник.

Дополнительная информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

В этот же день ВСУ обстреляли зажигательными боеприпасами Алешки в Херсонской области. В результате атаки сгорело два дома, не менее четырех повреждены.

Запорожская область стала субъектом РФ по итогам проведенного там референдума в сентябре 2022 года вместе с Херсонской, а также Луганской и Донецкой народными республиками. Киев не признает их легитимность и продолжает массированные обстрелы территорий регионов.

Также 14 июля корреспондент «Известий» Кирилл Ольков показал, как минометчики 38-й амурской мотострелковой бригады помогают российской пехоте сдерживать контрнаступление в Запорожской области. Российские минометчики дают отпор ВСУ и огнем пресекают вылазки боевиков на ореховском участке.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.