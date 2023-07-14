ВСУ обстреляли зажигательными боеприпасами Алешки в Херсонской области

Украинские боевики обстреляли жилой сектор города Алешки в Херсонской области зажигательными боеприпасами, в результате атаки сгорело два дома, не менее четырех повреждены. Об этом заявил 14 июля журналистам представитель военного следственного управления СК РФ по Объединенной группировке войск (сил).

По его словам, украинские войска нанесли удар по городу накануне. Сейчас следователи консультируются со взрывотехниками, чтобы точно установить характеристики стрелявшего устройства. Он отметил, что местные жители находят по всей территории Алешки зажигательные элементы — воспламенившиеся и несработавшие.

«Как нам объяснили военнослужащие, при воспламенении смеси, находящейся в середине, она раскаляется, прожигает любую поверхность и воспламеняет строения», — сказал следователь.

Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного там референдума в сентябре 2022 года вместе с Запорожской, а также Луганской и Донецкой народными республиками. Киев не признает их легитимность и продолжает массированные обстрелы территорий регионов.

Так, ночью 7 июля украинские войска нанесли удары по населенным пунктам Херсонской области. Под обстрел попали населенные пункты Алешки, Корсунка, Кардашинка, Саги и Новая Збурьевка.

13 июля «Известия» показали последствия обстрела жилого дома Алешки. На кадрах видны разрушенные стены дома и выбитые окна.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский президент Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских сил.

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