Вооруженные силы Украины (ВСУ) минувшей ночью обстреляли город Алешки и другие населенные пункты Херсонской области, сообщил журналистам представитель экстренных служб региона 6 июля.

Он уточнил, что под обстрел попали Новая Каховка, Каховка, Солонцы и Алешки. Было выпущено 36 снарядов из ствольной артиллерии.

Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры на данный момент уточняются.

Представитель экстренных служб также добавил, что в течение минувшего дня, 5 июля, ВСУ выпустили 23 снаряда по Алешкам, 15 — по Голой Пристани, 14 — по Казачьим Лагерям, 12 снарядов по Крынкам и 9 — по Сагам.

До этого источник в экстренных службах сообщил «Известиям», что за 27 июня ВСУ выпустили по левобережью Херсонской области 80 снарядов из ствольной артиллерии. Информация о жертвах и разрушениях не сообщалась.

Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного там референдума в сентябре 2022 года. Киев не признает его легитимность и продолжает массированные обстрелы территории региона.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский президент Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских сил.