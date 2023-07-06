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В Херсонской области сообщили о ночном обстреле ВСУ ряда населенных пунктов

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Фото: ТАСС/Алексей Коновалов
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) минувшей ночью обстреляли город Алешки и другие населенные пункты Херсонской области, сообщил журналистам представитель экстренных служб региона 6 июля.

Он уточнил, что под обстрел попали Новая Каховка, Каховка, Солонцы и Алешки. Было выпущено 36 снарядов из ствольной артиллерии.

Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры на данный момент уточняются.

Представитель экстренных служб также добавил, что в течение минувшего дня, 5 июля, ВСУ выпустили 23 снаряда по Алешкам, 15 — по Голой Пристани, 14 — по Казачьим Лагерям, 12 снарядов по Крынкам и 9 — по Сагам.

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До этого источник в экстренных службах сообщил «Известиям», что за 27 июня ВСУ выпустили по левобережью Херсонской области 80 снарядов из ствольной артиллерии. Информация о жертвах и разрушениях не сообщалась.

Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного там референдума в сентябре 2022 года. Киев не признает его легитимность и продолжает массированные обстрелы территории региона.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский президент Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских сил.

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