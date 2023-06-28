За вчерашний день ВСУ выпустили по Херсонской области 80 снарядов

За 27 июня Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по левобережью Херсонской области 80 снарядов из ствольной артиллерии. Об этом «Известиям» сообщил источник в экстренных службах.

По населенному пункту Алешки было выпущено 19 снарядов, еще девять — по Казачьим Лагерям, столько же — по Песчановке, восемь — по Кардашинке, шесть — по Днепрянам, восемь — по Крынкам, девять — по Корсунке и 12 — по Солонцам.

Ночью киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в Новой Каховке, Каховке, Алешках и Васильевке. В общей сложности по населенным пунктам выпустили 28 снарядов из ствольной артиллерии.

Данные о жертвах среди гражданского населения и разрушениях инфраструктуры уточняются.

Кроме того, по данным оперативных служб, ночью система противовоздушной обороны (ПВО) отразила ракетную атаку на Мелитополь: в 00:30 нацисты попытались обстрелять город. Повреждений, жертв и пострадавших нет.

Всего за прошедшие сутки соединения группировки войск «Днепр» в островной зоне уничтожили два плавсредства противника. В Херсонской области группировка ликвидировала позицию одного из подразделений ВСУ. Погибли 15 военнослужащих ВСУ, девять получили ранения различной степени тяжести.

Там же уничтожили пушку-гаубицу Д-20 с боекомплектом и еще четырех военных ВСУ. Трое получили ранения различной степени тяжести. Также был уничтожен минометный расчет 120 мм и боекомплект к нему. В результате погибли пять военнослужащих ВСУ, двое ранены.

На каховском направлении соединения группировки войск «Днепр» в районе населенного пункта Мыловое ликвидировали позицию одного из подразделений ВСУ. Во время этой операции были уничтожены девять военнослужащих ВСУ, семеро получили ранения различной степени тяжести.

В районе населенного пункта Республиканец также уничтожена позиция одного из подразделений ВСУ. Были ликвидированы девять украинских солдат, семеро получили ранения.

Ранее, 27 июня, сообщалось, что ВСУ нанесли удар по жилому сектору Лисичанска в Луганской Народной Республике (ЛНР), предположительно, из реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Тогда же ВСУ нанесли ракетный удар по Приморску в Запорожской области.

Украинская армия ежедневно подвергает обстрелам территорию Донецкой и Луганской народных республик. Чаще всего под огонь попадают Донецк, Горловка, Ясиноватая (ДНР) и ряд населенных пунктов ЛНР.