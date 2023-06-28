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За вчерашний день ВСУ выпустили по Херсонской области 80 снарядов

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Фото: ТАСС/Алексей Коновалов
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За 27 июня Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по левобережью Херсонской области 80 снарядов из ствольной артиллерии. Об этом «Известиям» сообщил источник в экстренных службах.

По населенному пункту Алешки было выпущено 19 снарядов, еще девять — по Казачьим Лагерям, столько же — по Песчановке, восемь — по Кардашинке, шесть — по Днепрянам, восемь — по Крынкам, девять — по Корсунке и 12 — по Солонцам.

Ночью киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в Новой Каховке, Каховке, Алешках и Васильевке. В общей сложности по населенным пунктам выпустили 28 снарядов из ствольной артиллерии.

Данные о жертвах среди гражданского населения и разрушениях инфраструктуры уточняются.

Кроме того, по данным оперативных служб, ночью система противовоздушной обороны (ПВО) отразила ракетную атаку на Мелитополь: в 00:30 нацисты попытались обстрелять город. Повреждений, жертв и пострадавших нет.

Всего за прошедшие сутки соединения группировки войск «Днепр» в островной зоне уничтожили два плавсредства противника. В Херсонской области группировка ликвидировала позицию одного из подразделений ВСУ. Погибли 15 военнослужащих ВСУ, девять получили ранения различной степени тяжести.

Там же уничтожили пушку-гаубицу Д-20 с боекомплектом и еще четырех военных ВСУ. Трое получили ранения различной степени тяжести. Также был уничтожен минометный расчет 120 мм и боекомплект к нему. В результате погибли пять военнослужащих ВСУ, двое ранены.

На каховском направлении соединения группировки войск «Днепр» в районе населенного пункта Мыловое ликвидировали позицию одного из подразделений ВСУ. Во время этой операции были уничтожены девять военнослужащих ВСУ, семеро получили ранения различной степени тяжести.

В районе населенного пункта Республиканец также уничтожена позиция одного из подразделений ВСУ. Были ликвидированы девять украинских солдат, семеро получили ранения.

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Ранее, 27 июня, сообщалось, что ВСУ нанесли удар по жилому сектору Лисичанска в Луганской Народной Республике (ЛНР), предположительно, из реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Тогда же ВСУ нанесли ракетный удар по Приморску в Запорожской области.

Украинская армия ежедневно подвергает обстрелам территорию Донецкой и Луганской народных республик. Чаще всего под огонь попадают Донецк, Горловка, Ясиноватая (ДНР) и ряд населенных пунктов ЛНР.

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