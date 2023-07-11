Корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев во вторник, 11 июля, показал последствия обстрела киевским режимом жилого дома в городе Алёшки Херсонской области.

«По этому колодцу можно увидеть, насколько сильный был удар: стальная труба была прошита осколками в нескольких местах», — показал корреспондент искореженный кусок металла.

На кадрах видны разрушенные стены дома и выбитые окна. Однако аквариум в одной из комнат всё же уцелел.

«Полностью всё посечено осколками. Запах гари в здании, оно горело после взрыва», — рассказал Тимашев.

Предположительно, обстрел велся из артиллерийских систем калибра 155 мм, вероятно, из американской гаубицы М777.

В результате атаки погибли два человека, еще один ранен.

8 июля «Известия» опубликовали видео с последствиями обстрела рынка Шебекино в Белгородской области. На кадрах видны разрушенные торговые павильоны и холодильное оборудование со следами пожара. Из окон выбиты стекла.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.