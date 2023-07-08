«Известия» показали кадры последствий обстрела рынка Шебекино в Белгородской области

«Известия» в субботу, 8 июля, опубликовали кадры с последствиями обстрела рынка Шебекино в Белгородской области.

На кадрах видны разрушенные торговые павильоны и холодильное оборудование со следами пожара. Из окон выбиты стекла.

Вооруженные силы Украины обстреляли Шебекино из реактивной системы залпового огня «Град» в ночь на 8 июля. По данным губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, один из снарядов попал на территорию центрального рынка, после чего загорелись овощная база и автомобиль.

После ночной атаки в городе на два дня были приостановлены восстановительные работы и возвращение жителей из пунктов временного размещения.

До этого, 3 июля, «Известия» показывали кадры восстановления Шебекино. На них видно, как рабочие занимаются ремонтом кровель и фасадов поврежденных зданий. В то же время специалисты проводят уборку территорий.

25 июня в связи с улучшением оперативной обстановки были открыты въезды в город Шебекино и село Новая Таволжанка. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков отмечал, что восстановительные работы в Шебекинском округе планируют завершить к 1 августа.

Удары по приграничным российским регионам стали реакцией Киева на проводимую спецоперацию по защите Донбасса. О ее начале было объявлено президентом России Владимиром Путиным 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.