Российские минометчики уничтожили пехоту ВСУ в Запорожской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не раз пытались прорвать оборону ВС РФ на ореховском участке линии боевого соприкосновения в зоне спецоперации, но безуспешно. О том, как минометчики 38-й амурской мотострелковой бригады помогают российской пехоте сдерживать контрнаступление в Запорожской области, рассказал в пятницу, 14 июля, корреспондент «Известий» Кирилл Ольков.

Российские минометчики дают отпор ВСУ и огнем пресекают вылазки боевиков на ореховском участке. Первый выстрел всегда пристрелочный, дальше идет корректировка с учетом данных воздушной разведки — операторов беспилотников.

По словам военкора, в этот раз целью стала укрытая пехота в окрестностях Орехова. Миномет-«кочевник» бьет шквальным огнем. Снаряды калибром 120 мм попадают прямо в окопы противника. Уничтожив цель, минометчики сразу меняют позицию расчета, чтобы враг не вычислил, откуда огонь.

«Противник тоже использует артиллерийские установки, нашим товарищам с передовой очень тяжело. Мы их прикрываем, чтобы дать им возможность отработать по пехоте», — рассказал старший офицер батареи с позывным Легенда.

Ранее 14 июля командир батальона «Шторм Z» с позывным Али сообщил, что ВС РФ уничтожили склад с боеприпасами ВСУ в Запорожской области. Кроме того, был уничтожен беспилотник-камикадзе противника.

До этого, 12 июля, корреспондент «Известий» Денис Кулага показал кадры боевой работы гаубиц в зоне СВО. По словам одного из военнослужащих РФ, цель расчетов гаубиц — не давать эвакуироваться противнику и прикрыть его резерв.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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