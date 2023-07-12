Реклама
Прямой эфир
Мир
Генсек ООН направил Путину письмо по вопросу зерновой сделки
Мир
Эрдоган заявил о намерении Турции быстрее одобрить членство Швеции в НАТО
Мир
Страны НАТО подтвердили право Украины вступить в альянс в ускоренном формате
Политика
В Госдуме усомнились в выгодности зерновой сделки для РФ
Мир
Эрдоган анонсировал предоставление Швецией дорожной карты борьбы с терроризмом
Политика
В выборах мэра Москвы примут участие пять кандидатов
Общество
Икону «Троица» передали в безвозмездное пользование Троице-Сергиевой лавре
Политика
Гаврилов заявил, что страны — члены НАТО смогли обвести Зеленского вокруг пальца
Общество
Закрытые из-за ливней пляжи в Сочи откроют 13 июля
Происшествия
Один человек погиб в результате пожара в квартире в Ясенево
Происшествия
Около 10 домовладений пострадали в Васильевке после обстрела ВСУ
Сюжет:

«Известия» показали работу гаубиц в зоне СВО

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Гаубицы бьют по целям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне спецоперации России на Украине. О том, как работает техника, 12 июля рассказал корреспондент «Известий» Денис Кулага.

Сами гаубицы замаскированы под небольшими навесами из веток. По словам журналиста, рядом с такими укрытиями бойцы иногда часами ждут, когда придет цель.

«Украинская сторона стала работать намного аккуратнее: техника передвигается только ночью, а пехота практически не высовывается», — объясняет журналист.

Справиться с гаубицей может небольшое количество бойцов: один из них заводит снаряд в ствол гаубицы и происходит выстрел.

По словам Кулаги, бойцы пережидают в укрытии, когда артиллерия отрабатывает по целям, а затем небольшими тропами — к очередным расчетам. Перевозят гаубицы на небольшом грузовике, иногда выстрелы совершают прямо из его кузова.

«Миномет не достанет — мы достанем. Цели — не давать эвакуироваться противнику и прикрыть его резерв», — сообщил один из военнослужащих РФ.

Развязались руки: какой ответ на поставки Киеву кассетных боеприпасов даст РФ
Сергей Шойгу констатировал превосходство России в эффективности и разнообразии этого вида вооружений

Ранее в этот день Минобороны РФ показало также работу штурмовой группы десантников на северном фланге артемовского направления. Там они зачищали один из населенных пунктов. К северу от Артемовска (украинское название Бахмут) штурмовые подразделения ивановского соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) уничтожали отряды ВСУ, которые пытались обойти город с севера.

В этот же день официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что группировка «Юг», авиация и артиллерия РФ отразили 30 атак ВСУ на донецком направлении.

Кроме того, российские бойцы пресекли попытки ВСУ атаковать в районах населенных пунктов Спорное, Клещеевка, Веселое, Водяное, Андреевка, Соль, Северное, Первомайское, Петровское и Красногоровка в Донецкой Народной Республике (ДНР), а также в Луганской Народной Республике (ЛНР) около Золотаревки. В общей сложности за сутки на этих направлениях российская армия уничтожила более 240 украинских военнослужащих и свыше 20 единиц боевой техники. Кроме того, была пресечена деятельность украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) в районах населенных пунктов Сладкое и Терны ДНР.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023