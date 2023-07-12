«Известия» показали работу гаубиц в зоне СВО

Гаубицы бьют по целям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне спецоперации России на Украине. О том, как работает техника, 12 июля рассказал корреспондент «Известий» Денис Кулага.

Сами гаубицы замаскированы под небольшими навесами из веток. По словам журналиста, рядом с такими укрытиями бойцы иногда часами ждут, когда придет цель.

«Украинская сторона стала работать намного аккуратнее: техника передвигается только ночью, а пехота практически не высовывается», — объясняет журналист.

Справиться с гаубицей может небольшое количество бойцов: один из них заводит снаряд в ствол гаубицы и происходит выстрел.

По словам Кулаги, бойцы пережидают в укрытии, когда артиллерия отрабатывает по целям, а затем небольшими тропами — к очередным расчетам. Перевозят гаубицы на небольшом грузовике, иногда выстрелы совершают прямо из его кузова.

«Миномет не достанет — мы достанем. Цели — не давать эвакуироваться противнику и прикрыть его резерв», — сообщил один из военнослужащих РФ.

Ранее в этот день Минобороны РФ показало также работу штурмовой группы десантников на северном фланге артемовского направления. Там они зачищали один из населенных пунктов. К северу от Артемовска (украинское название Бахмут) штурмовые подразделения ивановского соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) уничтожали отряды ВСУ, которые пытались обойти город с севера.

В этот же день официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что группировка «Юг», авиация и артиллерия РФ отразили 30 атак ВСУ на донецком направлении.

Кроме того, российские бойцы пресекли попытки ВСУ атаковать в районах населенных пунктов Спорное, Клещеевка, Веселое, Водяное, Андреевка, Соль, Северное, Первомайское, Петровское и Красногоровка в Донецкой Народной Республике (ДНР), а также в Луганской Народной Республике (ЛНР) около Золотаревки. В общей сложности за сутки на этих направлениях российская армия уничтожила более 240 украинских военнослужащих и свыше 20 единиц боевой техники. Кроме того, была пресечена деятельность украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) в районах населенных пунктов Сладкое и Терны ДНР.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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