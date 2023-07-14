Прокуратура Украины потребовала заключить митрополита Павла под стражу до сентября

Украинская прокуратура во время заседания Соломенского суда Киева настаивает на взятии наместника Киево-Печерской лавры митрополита канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Павла под стражу до 1 сентября 2023 года. Об этом 14 июля сообщает местное издание «Страна».

«Прокуратура в суде просит отправить митрополита Павла под стражу до 1 сентября с возможностью внесения залога в размере 60 млн гривен ($1,6 млн. — Ред.)», — говорится на сайте.

Днем ранее митрополит Павел заявил, что предъявленные ему новые обвинения Службы безопасности Украины (СБУ) сфабрикованы. Как отметил священнослужитель, его судят за веру в Христа и за то, что он отказывается признавать раскольников из Православной церкви Украины (ПЦУ).

В СБУ тем временем сказали, что митрополит УПЦ вновь нарушил закон. В спецслужбе отметили, что в одном из интервью он якобы «отрицал существование Украины как суверенного государства», а также назвал ситуацию на востоке Украины гражданским конфликтом, который длится с 2014 года. Доставленный в суд митрополит заявил, что никогда не был против своей страны, а вменяющиеся ему в вину строки из проповеди вырваны из контекста.

30 июня Киевский суд продлил домашний арест наместнику Киево-Печерской лавры на два месяца. До этого, 1 апреля, митрополит Павел назвал решение Шевченковского районного суда Киева о его домашнем аресте политическим заказом. По его словам, в доме нет тепла, водоснабжения и связи. Также наместник сказал в суде, что никуда не собирается сбегать. СБУ вменяет Павлу сотрудничество с Россией и разжигание межрелигиозной розни, кроме того, ему предъявили обвинение в том, что он «проклинал президента».