Агент опроверг информацию о лишнем весе у футболиста Марио Фернандеса

Агент Жорже Машаду, представляющий интересы бразильского футболиста Марио Фернандеса, опроверг информацию о его лишнем весе. Об этом он заявил 14 июля порталу «РБ Спорт».

«Информация про лишний вес — фейк, просто смеюсь над этим, ха-ха-ха», — сказал Машаду.

Так он отреагировал на сообщение Telegram-канала «Мутко против» о том, что футбольный клуб «Зенит» якобы отказывается представлять игрока из-за его плохой спортивной формы.

«Физическая форма Фернандеса оставляет желать лучшего. Руководство «Зенита» приняло решение, что в таком виде его показывать нельзя», — говорилось в сообщении.

Ранее, 6 июля, несколько изданий сообщили, что Фернандес может стать игроком санкт-петербургского «Зенита», где будет получать €2 млн в год. Контракт с игроком будет рассчитан на три года. При успешном прохождении медосмотра он мог войти в заявку команды на матч за Суперкубок России против ЦСКА, который пройдет 15 июля в Казани.

До этого, 22 июня, президент ЦСКА Евгений Гинер заявлял о возвращении Фернандеса. Он также опроверг переход парагвайского полузащитника Хесуса Медины в московский «Спартак».

Фернандес выступал на ЦСКА с 2012 по 2022 год, после чего объявил о паузе в карьере. В составе столичного клуба футболист трижды становился чемпионом России, один раз выигрывал Кубок страны и дважды — Суперкубок. В 2016 году Фернандес получил российское гражданство, а затем провел 33 матча за сборную России.

В декабре 2022 года он объявил о возобновлении карьеры и подписал однолетний контракт с «Интернасьоналом». 21 апреля он расторг соглашение с бразильским клубом по личным причинам.