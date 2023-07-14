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В Воронеже местная жительница с арбалетом запретила вход в подъезд

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Фото: соцсети
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В Воронеже на улице Люзкова, вооружившись арбалетом, местная жительница запретила вход в подъезд. По словам очевидцев, таким образом женщина выступила против замены лифтов в доме, пишет 14 июля агентство РИА «Воронеж».

«Никто никакие лифты менять не будет, я больше не буду ничего объяснять, я возьму арбалет и прострелю первооткрывателям ноги, если они придут в наш дом менять лифты, а потом я вызову милицию и «скорую», поеду в отдел и объясню причину своих действий», — написала жительница на странице в своих социальных сетях.

Женщина утверждает, что управляющая компания не дает создать в их доме товарищество собственников жилья (ТСЖ) и насильно заставляет менять лифты за собственные средства.

Позднее в воронежском главном управлении МВД рассказали «Известиям», что женщину доставили в отдел полиции.

«Пострадавших от ее действий нет, проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством», — сообщили в ведомстве.

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Ранее в этот день источник «Известий» рассказал, что девушка несколько раз облила москвича кипятком ради документов на квартиру. Мужчина пригласил к себе в гости знакомую, а позже к ним пришли друзья жильца. Во время застолья девушка начала вести себя агрессивно. Она несколько раз облила хозяина квартиры кипятком из электрического чайника. Девушка хотела получить документы на квартиру, но, не сумев добиться желаемого, уехала. После инцидента один из друзей написал заявление в полицию, проводится проверка.

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