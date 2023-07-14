Девушка облила москвича кипятком ради документов на квартиру

32-летнего жителя Москвы несколько раз облили кипятком, чтобы он отдал документы на квартиру. Спустя несколько дней пострадавший был госпитализирован с ожогами, о чем этом в пятницу, 14 июля, сообщил источник «Известий», знакомый с ситуацией.

Инцидент произошел в квартире на Братиславской улице столицы. Москвич пригласил к себе знакомую, а 8 июля к ним в гости пришли друзья молодого человека. Во время застолья девушка начала вести себя агрессивно, рассказал собеседник.

Она несколько раз облила хозяина квартиры кипятком из электрического чайника. Позднее выяснилось, что девушка хотела получить документы на квартиру, но, не сумев добиться желаемого, уехала.

По словам собеседника, друзья молодого человека в течение трех дней самостоятельно обрабатывали его ожоги, так как пострадавший не хотел обращаться в медучреждение. Кроме того, москвичу поступали угрозы от нападавшей.

11 июля у молодого человека поднялась температура. На следующий день его состояние ухудшилось, прибывшие медики госпитализировали доставили москвича в ожоговую больницу.

По словам собеседника, один из друзей написал заявление в полицию, проводится проверка.

19 июня источник «Известий» рассказал, что в Москве неизвестная, вооруженная ножницами, напала на пожилую женщину. Отмечается, что пострадавшая находилась у своего дома № 127 по Рублевскому шоссе, между 11-м и 12-м подъездами, где она выращивает цветы. Около 11:00 к ней подошла неизвестная и нанесла три царапины ножницами.