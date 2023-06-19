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Неизвестная с ножницами напала на пожилую женщину в Москве

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Фото: ТАСС/Владимир Гердо
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В Москве пожилая женщина сообщила о нападении на нее неизвестной, вооруженной ножницами. Как рассказал источник «Известий» 19 июня, пострадавшая обратилась с заявлением в полицию.

Отмечается, что москвичка находилась у своего дома № 127 по Рублевскому шоссе, между 11-м и 12-м подъездами, где она выращивает цветы. Около 11:00 к ней подошла неизвестная и нанесла три царапины ножницами.

Далее она ударила жительницу дома рукояткой от ножниц по лбу и скрылась. Нападавшая пока не задержана.

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Ранее, 29 мая, сообщалось, что неизвестный напал на пятнадцатилетнего школьника в лифте жилого дома в Краснодаре. Незнакомый мужчина, который ехал вместе с мальчиком, начал выяснять у ребенка, что он здесь делает. Школьник ответил, что живет в этом доме. Однако незнакомец не поверил и набросился на него с кулаками.

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