В Краснодаре неизвестный напал на школьника в лифте

Неизвестный напал на пятнадцатилетнего школьника в лифте жилого дома в Краснодаре. Об этом сообщили в понедельник, 29 мая, в пресс-службе городского управления МВД.

По данным ведомства, инцидент произошел утром в минувший понедельник в доме № 69 на улице Восточно-Кругликовской, когда подросток шел в школу.

В лифте вместе с ним ехал незнакомый мужчина, который начал выяснять у ребенка, что он здесь делает. Школьник ответил, что живет в этом доме. Однако незнакомец не поверил и набросился на него с кулаками.

Нападение зафиксировали камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как мужчина избивает подростка, после чего тот выползает из кабины лифта.

Мама подростка рассказала о произошедшем в местном Telegram-канале. По ее словам, неадекватный мужчина разбил ее сыну нос, губы, сломал два зуба и разбил телефон.

Полиция приступила к поискам злоумышленника.

«В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, устанавливается личность мужчины, а также мотивы его действий. <...> Оценивается степень причиненного вреда здоровью пострадавшего», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее в этом месяце в подмосковном Домодедово мужчина напал на двух мальчиков 2012 года рождения. Инцидент произошел в лифте дома, где он проживал. Нападающий задержан.