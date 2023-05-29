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В Краснодаре неизвестный напал на школьника в лифте

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Фото: t.me/mvd23krasnodar
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Неизвестный напал на пятнадцатилетнего школьника в лифте жилого дома в Краснодаре. Об этом сообщили в понедельник, 29 мая, в пресс-службе городского управления МВД.

По данным ведомства, инцидент произошел утром в минувший понедельник в доме № 69 на улице Восточно-Кругликовской, когда подросток шел в школу.

В лифте вместе с ним ехал незнакомый мужчина, который начал выяснять у ребенка, что он здесь делает. Школьник ответил, что живет в этом доме. Однако незнакомец не поверил и набросился на него с кулаками.

Нападение зафиксировали камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как мужчина избивает подростка, после чего тот выползает из кабины лифта.

Мама подростка рассказала о произошедшем в местном Telegram-канале. По ее словам, неадекватный мужчина разбил ее сыну нос, губы, сломал два зуба и разбил телефон.

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Полиция приступила к поискам злоумышленника.

«В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, устанавливается личность мужчины, а также мотивы его действий. <...> Оценивается степень причиненного вреда здоровью пострадавшего», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее в этом месяце в подмосковном Домодедово мужчина напал на двух мальчиков 2012 года рождения. Инцидент произошел в лифте дома, где он проживал. Нападающий задержан.

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