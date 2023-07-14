Шольц ответил на вопрос о возможном разговоре с Путиным

Канцлер Германии Олаф Шольц выразил уверенность в том, что поговорит с президентом России Владимиром Путиным.

«Естественно, я с ним (Путиным. — Ред.) снова буду говорить», — сказал он 14 июля на пресс-конференции в Берлине.

При этом Шольц отметил, что четких дат для разговора с российским лидером пока нет.

10 июня канцлер ФРГ заявил о желании поддерживать контакты с Путиным. Он сказал, что намерен в «ближайшее время» поговорить с российским лидером по телефону.

В Кремле же указали, что президент пока не планирует проводить телефонные переговоры с канцлером Германии. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высмеяла намерение Шольца, предположив, что он захотел побеседовать на тему подрыва «Северных потоков».

В последний раз Шольц и Путин разговаривали по телефону 2 декабря 2022 года.