ВС РФ уничтожили более 5 тыс. беспилотников Украины с начала спецоперации
Вооруженные силы России (ВС РФ) уничтожили более 5 тыс. беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) противника с начала проведения спецоперации по защите Донбасса. Об этом сообщил 14 июля официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Только за минувшие сутки, по данным военного ведомства, удалось уничтожить 14 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Они были подбиты в районах населенных пунктов Токаревка Харьковской области, Володино Донецкой Народной Республики (ДНР), в Любимовке и Семеновке Запорожской области, а также в Дмитровке Херсонской области.
«Также средствами противовоздушной обороны (ПВО) за сутки перехвачено девять реактивных снарядов реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и «Ураган», — добавил Конашенков.
Всего с начала спецоперации Украина потеряла 5009 БПЛА, 455 военных самолетов, 242 вертолета и 426 зенитных ракетных комплексов. Также были уничтожены 10 700 танков, 1138 боевых машин РСЗО, 5453 орудия полевой артиллерии и минометов. Кроме того, ВСУ лишились 11 664 специальных военных автомобилей.
Днем ранее, 13 июля, командир батальона «Шторм Z» с позывным Али сообщил, что российские военнослужащие уничтожили склад с боеприпасами ВСУ, а также БПЛА в Запорожской области.
10 июля российский снайпер с позывным Пианист рассказал, что рядом с Запорожской АЭС отмечается возросшая активность ночных вылетов беспилотной авиации ВСУ. При этом он заверил, что бойцы ВС РФ готовы отразить любую атаку на данном участке.
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