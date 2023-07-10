Беспилотники ВСУ начали активнее работать в районе Запорожской АЭС

Рядом с Запорожской АЭС отмечается возросшая активность беспилотной авиации Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 10 июля рассказал «РИА Новости» российский снайпер с позывным Пианист.

«Участились ночные вылеты БПЛА. Артиллерия немного утихла, но всё равно уже начинаются признаки проявления активности. Ночью запускают сигнальные ракеты. Дают знать, что они тут присутствуют», — отметил собеседник агентства.

В свою очередь командир подразделения ВС РФ заверил, что бойцы готовы отразить любую атаку на данном участке.

«Самая главная задача — не пропустить диверсионную группу. Когда была водная гладь, мы ожидали диверсантов по воде, сейчас есть вероятность прорыва ДРГ на квадроциклах. Все настроены жестко и серьезно. Если противники решится пройти, мы их встретим и не допустим прорыва и диверсионных действий в отношении ЗАЭС», — подчеркнул он.

Ранее, 8 июля, генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси раскритиковал украинских военных, игнорирующих наличие закрытых территорий вокруг Запорожской АЭС. Он назвал такое поведение недопустимым и заявил, что в дальнейшем сделает всё возможное для снижения рисков.

5 июля, пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков выразил мнение, что на Запорожской АЭС велика угроза диверсий со стороны киевского режима.

В этот же день советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа спрогнозировал, что напряженная обстановка вокруг энергообъекта будет сохраняться до до саммита НАТО в Вильнюсе 11–12 июля. По его словам, минувшей ночью несколько лидеров европейских стран провели переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским по ситуации на ЗАЭС.

ЗАЭС находится в Энергодаре, является самой крупной по числу блоков и установленной мощности атомных электростанций в Европе. Объект перешел под контроль РФ после проведенного референдума о воссоединении Запорожской области с Россией. С начала сентября прошлого года за станцией наблюдают члены МАГАТЭ.