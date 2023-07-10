Реклама
Прямой эфир
Мир
Пожар на складе в Санкт-Петербурге локализован
Мир
Экс-постпред США указал на несоответствие Украины невоенным требованиям НАТО
Мир
Переговоры Путина и Эрдогана назвали последней надеждой зерновой сделки
Мир
НАТО заявит на саммите о необходимости дальнейших реформ на Украине
Мир
Байден заверил Эрдогана в соответствии поставок F-16 Турции интересам США
Мир
Не менее 20 человек погибли в результате ДТП с автобусом в Нигерии
Мир
Саммиту НАТО предрекли отсутствие триумфа из-за разногласий
Происшествия
Три человека попали в реанимацию после ДТП в Томской области
Недвижимость
Названы города с самой быстро растущей ценой аренды жилья
Происшествия
Пассажиры рейса Стамбул – Москва пожаловались на 11-часовую задержку
Происшествия
На Кубани эвакуировали людей из-за подтопления около 150 домов и дворов
Экономика
В России за полгода банкротами стали 163 тыс. россиян

Беспилотники ВСУ начали активнее работать в районе Запорожской АЭС

«РИА Новости»: в районе Запорожской АЭС возросла активность украинских беспилотников
0
Фото: REUTERS/Alina Smutko
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Рядом с Запорожской АЭС отмечается возросшая активность беспилотной авиации Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 10 июля рассказал «РИА Новости» российский снайпер с позывным Пианист.

«Участились ночные вылеты БПЛА. Артиллерия немного утихла, но всё равно уже начинаются признаки проявления активности. Ночью запускают сигнальные ракеты. Дают знать, что они тут присутствуют», — отметил собеседник агентства.

В свою очередь командир подразделения ВС РФ заверил, что бойцы готовы отразить любую атаку на данном участке.

«Самая главная задача — не пропустить диверсионную группу. Когда была водная гладь, мы ожидали диверсантов по воде, сейчас есть вероятность прорыва ДРГ на квадроциклах. Все настроены жестко и серьезно. Если противники решится пройти, мы их встретим и не допустим прорыва и диверсионных действий в отношении ЗАЭС», — подчеркнул он.

«Восток» — дело точное: ВС России отбили украинские атаки у Времевского выступа
Очередной удар ВСУ попытаются нанести в районе Запорожской АЭС, считают эксперты

Ранее, 8 июля, генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси раскритиковал украинских военных, игнорирующих наличие закрытых территорий вокруг Запорожской АЭС. Он назвал такое поведение недопустимым и заявил, что в дальнейшем сделает всё возможное для снижения рисков.

5 июля, пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков выразил мнение, что на Запорожской АЭС велика угроза диверсий со стороны киевского режима.

В этот же день советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа спрогнозировал, что напряженная обстановка вокруг энергообъекта будет сохраняться до до саммита НАТО в Вильнюсе 11–12 июля. По его словам, минувшей ночью несколько лидеров европейских стран провели переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским по ситуации на ЗАЭС.

ЗАЭС находится в Энергодаре, является самой крупной по числу блоков и установленной мощности атомных электростанций в Европе. Объект перешел под контроль РФ после проведенного референдума о воссоединении Запорожской области с Россией. С начала сентября прошлого года за станцией наблюдают члены МАГАТЭ.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023