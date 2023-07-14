ВС РФ отразили 16 атак ВСУ на донецком направлении

На донецком направлении в результате слаженных действий подразделений «Южной» группировки войск за сутки успешно отражены 16 атак Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в пятницу, 14 июля, в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Атаки были отражены в районах населенных пунктов Белогорловка Луганской Народной Республики (ЛНР), Зайцево, Веселое, Красногоровка, Северное, Марьинка и Клещеевка Донецкой Народной Республики (ДНР).

«Кроме того, уничтожены два склада боеприпасов 79-й десантно-штурмовой бригады и 35-й бригады морской пехоты ВСУ в районах населенных пунктов Парасковиевка и Разлив Донецкой народной республики», — рассказал Конашенков.

В ходе боевых действий ВСУ потеряли до 280-и военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, самоходную артиллерийскую установку (САУ) «Krab» польского производства, гаубицу «Д-20», а также радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN-TPQ-36, уточнили в МО РФ.

На красно-лиманском направлении профессиональными действиями группировки войск «Центр», авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем в течение суток были успешно отражены три атаки противника в районах населенных пунктов Невское (ЛРН) и Григоровка (ДНР), сообщил Конашенков.

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