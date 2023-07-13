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ВС РФ отразили 16 атак украинских военных на донецком направлении

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Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ
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На донецком направлении Вооруженные силы (ВС) РФ отразили 16 атак украинских войск, пресекли деятельность диверсионно-разведывательной группы (ДРГ), а также уничтожили до 480 боевиков. Об этом 13 июля сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В районе населенного пункта Предтечино Донецкой Народной Республики уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50», — сказал он в ходе брифинга.

Кроме того, на южнодонецком направлении российские силы отразили две атаки ДРГ, а на запорожском — одну. В ходе столкновения ВС России уничтожили 180 военнослужащих Украины и технику, включая британскую самоходную гаубицу Braveheart.

По словам генерал-лейтенанта, на краснолиманском направлении российские войска отразили три атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ), а на купянском бойцы РФ поразили два бронетранспортера, два автомобиля, гаубицу «Д-20», а также две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».

«В районах населенных пунктов Курдюмовка и Ямполь Донецкой Народной Республики уничтожены склады боеприпасов 28-й механизированной бригады ВСУ и 125-й бригады территориальной обороны», — отметил Конашенков.

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Ранее в этот день подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко заявил о взятии под контроль ВС РФ участка трассы близ Новоселовского в ЛНР. По его словам, российские силы перерезали ВСУ пути снабжения и эвакуации раненых в регионе.

Также 13 июля начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев сообщил, что авиация РФ нанесла по противнику удары с воздуха в районе Богдановки. Кроме того, в районах Ягодного и Авдеевки экипажи тяжелых огнеметных систем (ТОС) «Солнцепек» поразили взводно-опорные пункты и скопления живой силы ВСУ.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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