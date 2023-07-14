Рада одобрила перенос празднования Рождества с 7 января на 25 декабря

Верховная рада Украины приняла законопроект о переносе празднования Рождества с 7 января на 25 декабря. Об этом заявил депутат Ярослав Железняк в пятницу, 14 июля.

«Целью законопроекта является «отказ от российского наследия», — написал он в Telegram-канале.

Соответствующий документ будет подписан 28 июля. Кроме того, перенесены даты празднования Дня украинской государственности — с 28 на 15 июля и Дня защитников и защитниц Украины — с 14 на 1 октября.

Законопроект был внесен в парламент президентом Украины Владимиром Зеленским 28 июня. Он вносит изменения в статью 73 Кодекса законов о труде государства.

Еще 24 мая стало известно, что Православная церковь Украины (ПЦУ) решила праздновать Рождество 25 декабря вместо 7 января, Покров Пресвятой Богородицы — 1 октября вместо 14-го, а Крещение — 6 января, а не 19-го.

Пасхи, Троицы и связанных с ними праздников изменения не коснутся.

Зампредседателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе сказал «Известиям», что ПЦУ «по своей природе церковью не является», а выполняет определенный политический заказ. По его мнению, ПЦУ хочет «разрушить церковное единство и связи внутриукраинского православия».