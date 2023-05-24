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В РПЦ назвали переход ПЦУ на новый церковный календарь политическим заказом

РПЦ: переход ПЦУ на новый церковный календарь — внешний политический заказ
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Фото: REUTERS/Gleb Garanich
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Зампредседателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе 24 мая прокомментировал «Известиям» информацию о том, что Архиерейский собор Православной церкви Украины (ПЦУ) принял решение о переходе на новый календарь.

Ранее в этот день стало известно, что ПЦУ решило праздновать Рождество 25 декабря вместо 7 января, Покров Пресвятой Богородицы — 1 октября вместо 14-го, а Крещение — 6 января, а не 19-го. Однако Пасхи, Троицы и связанных с ними праздников изменения не коснутся.

Кипшидзе отметил, что ПЦУ «по своей природе церковью не является», а выполняет определенный политический заказ.

«Заказ заключается в том, чтобы разорвать любые связи, уничтожить любую общность, которая есть у русского и украинского православия. Общий календарь является объединяющим фактором для церквей. Но ПЦУ преследует противоположную цель — разрушение церковного единства и разрушение связей внутриукраинского православия. Думаю, что это делается по внешнему заказу. Несомненно, что это решение станет еще одним фактором преследований верующих Украинской православной церкви, которые очевидно с таким решение никогда не согласятся», — сказал он.

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В мае возобновились рейдерские захваты храмов на Украине. Так, 7 мая произошла попытка захвата Свято-Николаевского храма в селе Митинцы Хмельницкой области. Рейдеры взломали замок на воротах и ворвались на территорию храма, где в этот момент молились верующие канонической УПЦ. Один из нападавших с ножом подбежал к ребенку, который звонил в колокол, и перерезал шнур.

В тот же день Союз православных журналистов сообщил о захвате Свято-Михайловского храма в городе Боярке Киевской области раскольниками. После этого прихожанам УПЦ пришлось молиться под открытым небом.

Давление сторонников ПЦУ на УПЦ усилилось после публикации предупреждения 10 марта на сайте лавры с подписью Александра Рудника, который на тот момент являлся и.о. гендиректора национального заповедника «Киево-Печерская лавра», о том, что до 29 марта монахи должны покинуть монастырь. Им предлагали остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ.

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