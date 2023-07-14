Двое мужчин утонули в пруду Рязанской области
Тела двух мужчин обнаружили в пруду в Захаровском районе Рязанской области. Об этом сообщает 62INFO.ru со ссылкой на МЧС региона.
Мужчины погибли в водоеме рядом с деревней Воронка. Для извлечения тел из воды привлекались сотрудники спасательных служб из Рязани и Спасского района.
По факту гибели потерпевших проводится проверка, причины смерти устанавливаются, уточняет РИА «7 новостей».
Ранее сообщалось, что в Свердловской области с открытия купального сезона на водоемах погибли 40 человек. По сравнению с 2022 годом число погибших выросло в два раза.