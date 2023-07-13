В Свердловской области 40 человек погибли с начала купального сезона

С открытия купального сезона в Свердловской области на водоемах погибли 40 человек. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года число погибших выросло в два раза.

По словам заместителя начальника регионального управления МЧС Алексея Морозова, всего зарегистрировано свыше 60 происшествий на воде. 40 человек спасти не удалось, в их числе семь детей. Об этом сообщает ИА «Ура.ру».

В ведомстве сложившуюся ситуацию называют чрезвычайной. 75% случаев связаны с купанием граждан в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, многие потерпевшие заходили в воду в не оборудованных для купания местах.

В Оренбургской области мужчина 1975 года рождения спас двухлетнего мальчика и девятилетнюю девочку, которые едва не утонули на реке Большой Кумак в Новоорске. Сам оренбуржец не смог выбраться на берег и утонул. Его тело нашли спасатели.