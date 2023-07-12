Мужчина утонул при спасении двух детей в Новоорске
Житель Новоорского района ценой своей жизни спас двух детей, которые едва не утонули. Об этом сообщает управление МЧС по Оренбургской области в среду, 12 июля.
Трагедия произошла накануне на реке Большой Кумак в Новоорске, пишет «Урал56.Ру». Мужчина 1975 года рождения спас 2-летнего мальчика и 9-летнюю девочку, но сам выбраться из воды уже не смог.
Тело погибшего достали из реки сотрудники пожарно–спасательной части около девяти вечера. Проводится проверка, правоохранители устанавливают причину происшествия, отмечает РИА «Оренбуржье».
Ранее в июле сообщалось, что подросток и его отец утонули в реке Оке в Орловской области. Трагедия произошла 10 июля вблизи деревни Тайное.