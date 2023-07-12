Отец и сын утонули во время купания в Орловской области
Подросток и его отец утонули в реке Оке в Орловской области. По факту гибели местных жителей Следственный комитет проводит проверку.
Трагедия произошла 10 июля вблизи деревни Тайное. По данным правоохранительных органов, 14-летний подросток и его 54-летний отец утонули в месте, не предназначенном для купания. Об этом сообщает InfoOrel.ru.
Тела погибших из воды извлекли спасатели. Следователи осмотрели место происшествия и назначили ряд экспертиз.
В Оренбургской области мужчина упал с дерева на обрыве в реку Урал. Потерпевший не умел плавать и утонул.