Мужчина упал с дерева в реку и утонул в Оренбуржье

Житель Орска (Оренбургская область) упал с дерева на обрыве в реку и погиб. Об этом сообщает «Урал56.ру» со ссылкой на администрацию города.

Трагедия произошла 9 июля на берегу реки Урал. По данным очевидцев, мужчина сорвался с дерева во время рыбалки. Глубина реки на месте происшествия составляет 2 м. Потерпевший не умел плавать.

Спасти мужчину пыталась его девушка, которая в момент происшествия находилась на берегу, но орчанин утонул. Тело погибшего спасатели обнаружили около полуночи.

Еще один несчастный случай был зарегистрирован 8 июля возле детского пляжа на лодочной станции «Фарватер». Местные жители распивали спиртное, один из них оказался в воде и утонул. Очевидцы достали мужчину из воды, медики скорой помощи увезли его с пляжа без признаков жизни.

С начала 2023 года в Оренбургской области утонули 18 человек. Чаще всего несчастные случаи происходят в результате неосторожности и купания в необорудованном месте.

В Московской области двое братьев пяти и семи лет утонули во время купания на территории садоводческого товарищества в Истринском районе. Выясняются обстоятельства трагедии.