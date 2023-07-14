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Эксперты обсудили развитие квантовых коммуникаций в России

По словам Катерины Тихоновой, межуниверситетская квантовая сеть заработает уже в 2024 году
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Фото: РОСКОНГЕРСС/Игорь Родин
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В пятницу, 14 июля, в рамках Форума будущих технологий состоялось открытое заседание Управляющего комитета по реализации дорожной карты развития квантовых коммуникаций в России.

В дискуссии приняли участие президент Российской академии наук (РАН) Геннадий Красников, генеральный директор Фонда «Национальное интеллектуальное развитие» Катерина Тихонова, директор межведомственного суперкомпьютерного центра РАН Борис Шабанов, ректор Московского государственного юридического университета им. О.Е. Кутафина Виктор Блажеев, а также вице-президент «Ростелекома» по стратегическим инициативам Борис Глазков. Модератором выступил генеральный директор РЖД Олег Белозеров.

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В ходе дискуссии Геннадий Красников отметил принципиальную важность космической составляющей в развитии квантовых коммуникаций, поскольку она решает многие задачи — уменьшает количество доверенных узлов, увеличивает скорость передачи, позволяет охватить территорию всей России.

«Поэтому к этой космической составляющей мы должны очень внимательно подойти и <…> мы готовы вместе с «Роскосмосом», РЖД, с Академией наук внимательно рассмотреть и сделать такую, более серьезную и более ускоренную программу по космической составляющей, которая необходима для квантовой передачи данных», — подчеркнул президент РАН.

Катерина Тихонова, со своей стороны, отметила, что Россия сегодня сохраняет паритет по внедрению квантовых коммуникаций в сравнении с развитыми странами и входит в топ-5 мирового рейтинга, однако «самое обидное — это место не первое, поэтому бежать надо еще быстрее». Она рассказала, что сейчас в стране реализуется проект межуниверситетской квантовой сети.

«Развитие межуниверситетской квантовой сети предполагает объединение на первом этапе четырех российских вузов. В Москве и Санкт-Петербурге они начнут обмениваться данными в 2024 году, в основу сети войду уже созданные университетами локальные линии связи, и вместе они станут единой средой для развития магистральных линий квантовой связи. Эта сеть должна объединить университеты и научные центры в Нижнем Новгороде, Казани, Самаре, Челябинске. Квантовые сети позволят перейти на принципиально новый уровень защиты данных, обеспечивающих их сохранность от кражи и изменения злоумышленниками. Такие технологии могут быть востребованы в госструктурах, банковской и коммерческой сферах», — подчеркнула гендиректор Фонда «Национальное интеллектуальное развитие».

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Накануне, 13 июля, президент России Владимир Путин принял участие в пленарном заседании Форума будущих технологий «Вычисления и связь. Квантовый мир». В своей речи глава государства в числе прочего предложил подготовить национальный проект по экономике данных.

Предполагается, что нацпроект должен отвечать за сбор данных, развитие систем связи, суверенную инфраструктуру для хранения данных в стране, отечественные облачные и вычислительные решения и безопасность данных и продолжение работы над технологиями квантовых коммуникаций и квантового шифрования.

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