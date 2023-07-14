На Сицилии сожгли конфискованный кокаин на €450 млн

Итальянские правоохранители уничтожили на Сицилии крупную партию кокаина весом почти 2 т и стоимостью €400–450 млн. Об этом Финансовая гвардия Италии сообщает в пятницу, 14 июля.

«Лабораторные результаты дали четкие доказательства высокой степени чистоты найденного кокаина, а также позволили подтвердить первоначальную гипотезу, согласно которой вещество было южноамериканского производства», — говорится в сообщении ведомства.

Упаковки с запрещенным веществом перевозили к месту ликвидации в бронированном фургоне в сопровождении внушительного полицейского эскорта с привлечением вертолетов для наблюдения, передает RT. Сортировка и перегрузка в автомобиль осуществлялись «в секретном месте».

Ранее, 5 мая, испанская полиция изъяла 2 т кокаина у членов преступной организации, возившей наркотики из Южной Америки. В результате операции было задержано восемь человек. У преступников также было изъято €58 тыс. наличными.

31 декабря 2021 года итальянские полицейские обнаружили в порту на юге страны рекордно крупную партию наркотиков стоимостью на черном рынке около €1 млрд.

Кокаин конфисковали в порту Джоя-Тауро провинции Калабрия в ходе совместной операции финансовой гвардии и государственной таможенной службы. Наркотики находились в грузе бананов, арахиса и перца.

Через этот порт самая могущественная мафиозная группировка «Ндрангета» переправляет большую часть своих наркотиков из Южной Америки.