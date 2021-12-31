Партию кокаина на €1 млрд конфисковали в порту на юге Италии
Итальянские полицейские обнаружили в порту на юге страны рекордно крупную партию наркотиков, стоимостью на черном рынке около €1 млрд. Об этом 31 декабря сообщило агентство Ansa.
Кокаин конфисковали в порту Джоя-Тауро провинции Калабрия в ходе совместной операции финансовой гвардии и государственной таможенной службы. Наркотики находились в грузе бананов, арахиса и перца.
Как отмечается в сообщении, через порт Джоя-Тауро самая могущественная мафиозная группировка «Ндрангета» переправляет большую часть своих наркотиков из Южной Америки.
В начале декабря мексиканские военные перехватили два катера с кокаином в Тихом океане около побережья страны. Всего было обнаружено 1,6 т наркотического вещества. Семь граждан Мексики задержаны и переданы сотрудникам прокуратуры.
В октябре полиция предотвратила контрабанду 500 кг кокаина стоимостью более $136 млн на черном рынке в Дубае.