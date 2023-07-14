В РСТ оценили планы по открытию в России круглогодичных курортов на пяти морях

В Российском союзе туриндустрии уверены, что планы по созданию круглогодичных морских курортов в России на Балтийском, Азовском, Черном, Каспийском и Японском морях будут реализованы в срок — к 2023 году. Об этом заявил директор Ассоциации «Турпомощь», вице-президент Российского союза туриндустрии Александр Осауленко, выступая на пресс-конференции в МИЦ «Известия» 14 июля.

О том, что в указанных регионах планируется создать круглогодичные морские курорты 12 июля сообщил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко на заседании президиума правительственной комиссии по развитию туризма. Благодаря этому, по его словам, появится не менее 44 тыс. новых гостиничных мест.

«Уверен, что к 2030 году мы точно будем обладать такой инфраструктурой и россияне смогут ею воспользоваться», — заявил Осауленко.

Он отметил, что туристическая инфраструктура в России развивается быстрыми темпами, а в будущем они станут еще выше.

«То, что у нас появятся такие круглогодичные зоны отдыха, объекты размещения, это, наверное, как раз и есть тот правильный путь в развитии нашей инфраструктуры», — подчеркнул Осауленко.

28 июня президент РФ Владимир Путин заявил, что западные страны перестали быть привлекательными для российских туристов. Он также призвал ускорить разработку концепции автомобильного туризма по России и призвал развивать круглогодичные морские курорты до уровня, превышающего мировые стандарты.