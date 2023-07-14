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Японский автоконцерн Isuzu покинул российский рынок

«Соллерс» закрыл сделку по выкупу доли японской Isuzu в совместном предприятии в России
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Фото: TAСС/EPA/NARONG SANGNAK
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Российский автопроизводитель «Соллерс» закрыл сделку по приобретению дочерней компании японского автоконцерна Isuzu Motors «Исузу Рус». Об этом в пятницу, 14 июля, сообщил «Соллерс» на своем сайте.

«Соллерс» продолжит поставки запасных частей для грузовых автомобилей Isuzu с целью выполнения гарантийных обязательств перед клиентами и осуществления сервисного обслуживания, уточняется в сообщении.

Также российский автопроизводитель намерен перезапустить работу завода «Исузу Рус» в Ульяновске, чтобы сохранить рабочие места и обеспечить загрузку производственных мощностей.

О полном выходе Isuzu Motors с российского рынка стало известно ранее в этот день. Как сообщило агентство Kyodo, решение японской компании связано с ситуацией вокруг Украины и проблемами с логистикой.

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16 июня президент России Владимир Путин заявил, что Россия никогда и никого не выгоняла с российского рынка. По его словам, мощным стимулом для бизнеса в стране стало замещение транснациональных корпораций, которые ушли с российского рынка, так как не смогли устоять под мощным давлением зарубежных политических элит.

Уход зарубежных компаний из РФ последовал на фоне санкций, введенных против Москвы после начала специальной операции по защите Донбасса, проводимой РФ с 24 февраля 2022 года.

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