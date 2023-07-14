Реклама
Прямой эфир
Общество
Более 28 тыс. обманутых дольщиков рискуют не получить жилье в срок
Мир
Землетрясение магнитудой 5,7 произошло на границе Таджикистана и Афганистана
Армия
Рогов сообщил о перегруппировке ВСУ после провалов на запорожском направлении
Мир
Конгресс США отклонил поправки о сокращении военной помощи Украине
Армия
Источник сообщил о списании крейсера «Петр Великий»
Мир
В Японии в ходе испытаний ракеты «Эпсилон-S» произошел взрыв
Интернет и технологии
Microsoft представила новый шрифт по умолчанию для своих продуктов
Мир
Посольство РФ предрекло несоблюдение Украиной ограничений по кассетным боеприпасам
Армия
ВС РФ уничтожили склад ВСУ и дрон-камикадзе в районе Пятихаток Запорожской области
Экономика
Японская компания Isuzu Motors решила уйти с российского рынка
Армия
Российские минометчики уничтожили пехоту ВСУ в Запорожской области
Армия
Эксперт рассказал об усилении группировки ВМФ России в Черном море
Общество
После массового отравления детей в Амурской области возбудили уголовное дело

Японская компания Isuzu Motors решила уйти с российского рынка

0
Фото: TASS/Zuma
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Японский производитель грузовиков и автобусов Isuzu Motors решил полностью покинуть российский рынок. Об этом в пятницу, 14 июля, сообщает агентство Kyodo.

Компания передаст акции своего филиала и сборочный завод в Ульяновской области российскому автопроизводителю «Соллерс». Уточняется, что само предприятие было остановлено еще в марте 2022 года.

Решение об уходе с российского рынка связано с ситуацией вокруг Украины, а также с прекращением поставок деталей и узлов в условиях проблем с логистикой.

«Больше половины потерявших зарубежных партнеров компаний уже нашли новых»
Глава Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин — о налоге на сверхприбыль, проблемах с Индией, расчетах в крипте и семейном бизнесе

Ранее, 18 июня, корреспондент Sky News Диана Мэгней отметила, что западный бизнес продолжает работать в России, несмотря на все введенные санкции. Она сообщила, что российская экономика справляется с санкциями, открывая торговые точки с российскими названиями брендов, которые, вероятно, «торгуют произведенными в России товарами».

До этого, 16 июня, президент России Владимир Путин заявил, что Россия никогда и никого не выгоняла с российского рынка. По его словам, мощным стимулом для бизнеса в стране стало замещение транснациональных корпораций, которые ушли с российского рынка, так как не смогли устоять под мощным давлением зарубежных политических элит.

Уход зарубежных компаний из РФ последовал на фоне санкций, введенных против Москвы после начала специальной операции по защите Донбасса, проводимой РФ с 24 февраля 2022 года.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023