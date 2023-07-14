Военный политолог оценил вероятность исключения Великобритании из НАТО

Великобританию не исключат из НАТО, несмотря на плачевное состояние ее Вооруженных сил. Об этом 14 июля «Известиям» заявил заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г.В. Плеханова, военный политолог Андрей Кошкин.

«Проблем очень много в Вооруженных силах Соединенного королевства. Сейчас они находятся в таком режиме сокращения сухопутных войск, что даже не знают, как будут решать задачи. У них плачевное состояние военно-морских сил. На самом деле они больше находятся в плоскости некого управления. Но исключение Великобритании из НАТО невозможно, потому что это правая рука США в Евроатлантическом союзе», — сказал эксперт.

Кошкин отметил, что Британия курирует восточный фланг НАТО, и для нее это «чрезвычайно важная и ответственная задача».

«Так что исключить из альянса — нет, а плачевное состояние Вооруженных сил — да. Вот почему Британия пытается все вопросы переложить, используя вот такое командное свое положение, на другие государства», — заключил политолог.

Накануне экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью журналисту Гарланду Никсону на YouTube-канале заявил, что Вооруженные силы Великобритании пришли в плачевное состояние, поэтому страна стала тяжелым грузом, который тянет НАТО вниз.

20 июня заместитель верховного главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе британский генерал Тим Редфорд завил, что Великобритания может потерять свое влияние в НАТО и статус одной из ведущих военных держав, если не откажется от политики сокращения армии. Редфорд отметил, что британская армия слишком мала и ей необходимо расти.

В мае телеканал Sky News сообщил со ссылкой на генерал-майора Руперта Джонса, что запас боеприпасов в Великобритании истратится за 22 часа, если начнется крупномасштабная война.