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Седьмой этап ралли «Шелковый путь» связал Саратов и Волгоград

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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
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Участники ралли-рейда «Шелковый путь» преодолели седьмой — самый длинный этап гонки. На месте проведения 13 июля побывал корреспондент «Известий» Олег Барышев.

«Самое протяженное испытание «Шелкового пути». Да и покрытия на любой вкус — от каменистых дорог до белоснежных меловых холмов и крутых оврагов», — рассказал он.

Как отметили участники ралли-рейда, гонка выдалась для спортсменов напряженной, так как не все справлялись с навигацией, у некоторых возникали технические проблемы.

«Много накатали лишнего, малозаметные дороги, высокая трава. Очень трудно было найти свой путь. Шли в лидерах, но тяжело», — поделился участник ралли-рейда Андрей Каргинов.

Гонщик Владимир Васильев отметил, что этот путь из Саратова в Волгоград был вызовом природе Поволжья. Кроме того, на обочине дороги механикам пришлось менять коробку.

У другого спортсмена — Павла Гаранина тоже случились технические проблемы. В какой-то момент оторванный протектор начал разрушать кузов грузовика.

Лучшее время на седьмом этапе показал гонщик Эдуард Николаев.

«Мы видели друг друга, что едут все друг за другом, насколько борьба, кто там с кем перемешался. Все идут в пыли, как трамвай, потому что близко не подъехать. Это ралли-рейд», — поделился он.

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Участникам осталось пройти два этапа гонки.

Предыдущий шестой этап ралли выиграл экипаж команды «КАМАЗ-мастер» под управлением пилота Андрея Каргинова.

Церемония открытия международного ралли-рейда «Шелковый путь» прошла 6 июля на площади Тысячелетия у стен Казанского кремля. В мероприятии приняли участие глава Татарстана Рустам Минниханов, семикратный победитель ралли «Дакар» Владимир Чагин и глава МИД России Сергей Лавров.

Крупнейшая гонка Евразии в этом году проходит по маршруту длиной 5228 км, из которых 2278 — скоростные участки. Ралли объединяет 13 регионов России. Всего марафон включает девять этапов по территории России. Торжественно завершится гонка 15 июля в Москве.

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