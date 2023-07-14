Седьмой этап ралли «Шелковый путь» связал Саратов и Волгоград
Участники ралли-рейда «Шелковый путь» преодолели седьмой — самый длинный этап гонки. На месте проведения 13 июля побывал корреспондент «Известий» Олег Барышев.
«Самое протяженное испытание «Шелкового пути». Да и покрытия на любой вкус — от каменистых дорог до белоснежных меловых холмов и крутых оврагов», — рассказал он.
Как отметили участники ралли-рейда, гонка выдалась для спортсменов напряженной, так как не все справлялись с навигацией, у некоторых возникали технические проблемы.
«Много накатали лишнего, малозаметные дороги, высокая трава. Очень трудно было найти свой путь. Шли в лидерах, но тяжело», — поделился участник ралли-рейда Андрей Каргинов.
Гонщик Владимир Васильев отметил, что этот путь из Саратова в Волгоград был вызовом природе Поволжья. Кроме того, на обочине дороги механикам пришлось менять коробку.
У другого спортсмена — Павла Гаранина тоже случились технические проблемы. В какой-то момент оторванный протектор начал разрушать кузов грузовика.
Лучшее время на седьмом этапе показал гонщик Эдуард Николаев.
«Мы видели друг друга, что едут все друг за другом, насколько борьба, кто там с кем перемешался. Все идут в пыли, как трамвай, потому что близко не подъехать. Это ралли-рейд», — поделился он.
Участникам осталось пройти два этапа гонки.
Предыдущий шестой этап ралли выиграл экипаж команды «КАМАЗ-мастер» под управлением пилота Андрея Каргинова.
Церемония открытия международного ралли-рейда «Шелковый путь» прошла 6 июля на площади Тысячелетия у стен Казанского кремля. В мероприятии приняли участие глава Татарстана Рустам Минниханов, семикратный победитель ралли «Дакар» Владимир Чагин и глава МИД России Сергей Лавров.
Крупнейшая гонка Евразии в этом году проходит по маршруту длиной 5228 км, из которых 2278 — скоростные участки. Ралли объединяет 13 регионов России. Всего марафон включает девять этапов по территории России. Торжественно завершится гонка 15 июля в Москве.