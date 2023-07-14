ВCУ семь раз за час обстреляли районы Донецка
Вооруженные силы Украины (ВСУ) утром 14 июля за час обстреляли территорию Донецкой Народной Республики (ДНР) семь раз. Об этом рассказали в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
СЦКК сообщил, что с 6:05 по 7:05 мск удары были нанесены по Петровскому, Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка, а также по Макеевке и Горловке. За это время ВСУ выпустили 38 снарядов.
Ранее, 11 июля, сообщалось, что во время обстрела ВСУ села Луговое в Запорожской области был ранен мирный житель. У пострадавшего диагностировали слепое осколочное ранение грудной клетки и перелом ребер.
В этот же день ВСУ обстреляли город Токмак Запорожской области. Украинские военные использовали кассетные боеприпасы. Попадания зафиксировали в районе птицефабрики и на выезде из города в сторону Васильевки.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля минувшего года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.