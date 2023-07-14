В Госдуме предложили запретить продавать алкоголь в супермаркетах

Депутаты Госдумы предложили запретить продавать алкоголь в супермаркетах, а оставить продукцию только в специализированных магазинах. О законопроекте сообщает URA.RU 14 июля.

«Предлагается установить федеральным законом, что розничная торговля алкогольной продукцией может осуществляться исключительно в специализированных магазинах, в которых кроме названной продукции не будет продаваться ничего», — поясняется в записке к законопроекту.

По мнению авторов инициативы, благодаря этому получится исключить спонтанную покупку алкоголя из-за маркетинговых уловок в больших супермаркетах. В результате, такой шаг позволит снизить объем потребляемого алкоголя среди населения.

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов пояснил в беседе с URA.RU, что законопроект также поспособствует снижению количества контрафакта на прилавках магазинов.

Ранее, 12 июля, сообщалось, что Министерство промышленности и торговли России поддержало инициативу о легализации онлайн-торговли алкоголем при условии обеспечения соответствующего контроля.

22 мая сообщалось, что Госдума рассмотрит законопроект об эксперименте по онлайн-продаже вина через «Почту России». В дальнейшем этот вопрос был снят с повестки заседания парламента. Предполагалось, что эксперимент начнется на специальном сайте «Почты России» с 1 ноября 2023-го и продлится по 31 июля 2026 года.