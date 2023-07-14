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В столице Канады торнадо повредил 125 жилых домов

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Sean Kilpatrick
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В столице Канады Оттаве торнадо повредил 125 жилых зданий, один человек пострадал. Об этом в четверг, 13 июля, сообщает телеканал CTV News Ottawa.

«Полиция Оттавы сообщает, что примерно в 12:45 (19:45 мск — Ред.) торнадо приземлился в районе залива Хаф-Мун в Баррхейвене», — говорится в сообщении телеканала.

Ущерб от стихии варьируется от сорванных с домов крыш, черепицы и защитного покрытия до разбитых окон и поваленных деревьев.

Экстренные службы продолжают расчистку дорог. Рейтинг торнадо будет присвоен по мере поступления дополнительной информации.

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Ранее, 2 июля, несколько домов оказались разрушены и десятки повреждены из-за торнадо в Канаде. Пять домов были полностью разрушены, в том числе один, в котором спасателям пришлось вытаскивать женщину из подвала.

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