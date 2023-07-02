Несколько домов оказались разрушены и десятки повреждены из-за торнадо в Канаде
В Канаде после сильного торнадо, прошедшего в субботу, 1 июля, через округ Маунтин-Вью, более десятка домов оказались повреждены, а несколько — полностью разрушены. Об этом сообщил телеканал CBC.
«Пять домов были полностью разрушены, в том числе один, в котором спасателям пришлось вытаскивать женщину из подвала», — передает издание слова начальника пожарной охраны Карстейрса Джордана Шаффера.
По данным полиции, несмотря на то что многие дома были повреждены, «похоже, что никто не пострадал». Однако известно о случаях пропажи домашнего рогатого скота.
Общее число потерпевших в результате торнадо в настоящий момент устанавливается.
Ранее, 16 июня, торнадо обрушился на американские штаты Техас и Флорида. В результате четыре человека погибли. Примерно 400 тыс. домохозяйств остались без света.