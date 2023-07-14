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Клещевой энцефалит выявили в нетипичных для этой инфекции регионах

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Фото: ТАСС/Олеся Курпяева
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В 2023 году 353 тыс. россиян обратились за медицинской помощью после укуса клеща. Об этом «Известиям» сообщили в Роспотребнадзоре.

«Дачники стали основной группой риска по клещевому энцефалиту»
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«Это ниже показателей прошлого года в 381 тыс. человек. При этом средний показатель по годам сохраняется на уровне 370 тыс.», — заявил представитель ведомства.

Как уточнили в Роспотребнадзоре, в этом году перечень характерных для распространения клещевого энцефалита территорий, дополнен четырьмя районами Якутии — Алданским, Нерюнгринским, Ленским и Олекминским. С начала 2023 года наибольшее число случаев клещевого энцефалита выявили в Красноярском крае, Новосибирской и Кировской областях, уточнили в надзорном ведомстве.

«Общее число случаев КВЭ по стране ниже показателей 2022 года, находится на уровне среднемноголетних значений», — добавили там.

Вместе с тем, в независимой лаборатории «Инвитро» сообщили «Известиям», что чаще всего тестирование на клещевой энцефалит проводились в Свердловской, Новосибирской, Московской и Челябинской областях и Москве — в каждом регионе выявлен положительные результаты.

Примечательно, что столица не входит в список типичных для этой инфекции территорий. Как и Камчатка, где зараженные энцефалитом клещи были зафиксированы лабораторией «Гемотест», сообщили «Известиям» в пресс-службе этой компании.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Клещевой мешок: энцефалит выявили в нетипичных для него регионах

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