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Рынок прогнозирует повышение ключевой ставки ЦБ до 8%

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Центробанк поднимет ставку на заседании 21 июля до 8%, следует из консенсус-прогноза «Известий». При этом участники рынка не исключают роста ключевой и до 8,25-8,5%. Решение ЦБ может привести к плавному повышению стоимости банковских продуктов.

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«Усиление инфляционного давления на фоне роста госрасходов и ослабление рубля — это факторы, делающие практически неизбежным повышение Центробанком ключевой ставки на июльском заседании», — подчеркнул инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин.

Помимо курса рубля, который ослаб на 10% с момента прошлого решения ЦБ в июне, на ставку влияют дефицит кадров и активизация потребительского спроса в стране. Рост ключевой ставки поддержит российскую валюту, однако может сделать обслуживание госдолга более затратным, отметил старший экономист Инвестиционного банка Синара Сергей Коныгин.

Действия регулятора могут спровоцировать рост ставок по депозитам и ипотеке на величину, сравнимую с динамикой ключевой, добавил эксперт. При этом проценты по кредитам банки могут и не поднять, поскольку они определяются внутренней политикой финансовых организаций.

К 21 июля пауза в изменении ключевой ставки достигнет рекордных 10 месяцев. Последний раз ЦБ ее менял 16 сентября 2022-го — с 8% до 7,5%. Этот период стабильности денежно-кредитной политики регулятора станет самым длительным с момента перехода к таргетированию инфляции в 2014 году.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Режим выжидания: рынок прогнозирует повышение ключевой в июле до 8%

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