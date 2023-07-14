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WP сообщила о желании США убрать «приглашение» из итогового заявления саммита НАТО

WP: США хотели исключить слово «приглашение» из итогового заявления саммита НАТО
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Фото: Global Look Press/Presidential Office of Ukraine
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США рассматривали возможность исключить слово «приглашение» из итогового текста заявления НАТО по итогам саммита в Вильнюсе из-за резкого высказывания президента Украины Владимира Зеленского. Об этом в четверг, 13 июля, сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники.

Речь идет о заявлении Зеленского в Twitter, в котором он раскритиковал альянс и его позицию о возможном членстве Украины, назвав отсутствие конкретных сроков «беспрецедентным и абсурдным». Согласно данным газеты, из-за этого твита члены делегации США разозлились и хотели сделать документ более расплывчатым, чтобы он стал «менее благоприятным для скорого вступления Украины в альянс».

«Некоторые хотели убрать упоминание о «приглашении» или найти другое место для этого слова», — приводит газета слова одного из дипломатов НАТО, принимавшего участие в переговорах.

Однако, по информации издания, участники собрания пришли к пониманию, что внесение изменений в документ затормозит его публикацию. В итоге те, кто больше всего беспокоился по поводу реакции Украины, пришли к выводу, что лучше оставить первоначальную версию документа.

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Ранее, 12 июля, политолог Малек Дудаков заявил, что вероятность раскола между коллективным Западом и Зеленским на фоне критических высказываний последнего в адрес альянса достаточно невелика, однако украинскому лидеру уже указали на его избыточную резкость в заявлениях. Так, например, его не пригласили на основные мероприятия саммита.

11 июля на первой встрече члены военно-политического блока опубликовали коммюнике, в котором союзники приняли решение, что пригласят Украину, когда достигнут по этому вопросу единогласия, а условия станут подходящими. Так, в документе саммита не отражены ни график, ни дата вступления Киева в альянс.

Украина 30 сентября 2022 года подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Тогда Владимир Зеленский заявил, что фактически Украина уже находится в НАТО и соответствует стандартам альянса.

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