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Политолог оценил вероятность раскола между Зеленским и лидерами стран НАТО

Политолог Дудаков усомнился в расколе между лидерами стран НАТО и Зеленским
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Фото: Doug Mills/Pool via REUTERS
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Вероятность раскола между Западом и президентом Украины Владимиром Зеленским на фоне критических высказываний последнего в адрес альянса достаточно невелика, однако украинскому лидеру уже указали на его избыточную резкость в заявлениях. Такое мнение политолог Малек Дудаков высказал в среду, 12 июля.

«Ни раскола, ни неразрешимых противоречий ждать не стоит, потому как Зеленский и киевская власть не субъектны. Да, украинские лоббисты немного перестарались с критикой Запада, им дали по рукам. Очевидно, что никто не собирался принимать Украину в НАТО, по крайней мере, пока идут военные действия и актуальны территориальные споры», — сказал он в разговоре с Lenta.Ru.

По словам политолога, выступая с критикой Запада из-за нежелания Североатлантического альянса принимать Украину в НАТО, Зеленский работал исключительно на внутреннюю аудиторию. Однако чрезмерная резкость в высказываниях привела к тому, что его не пригласили на основные мероприятия саммита.

«Скорее всего, дальше всё, что касается Украины, будет решаться на уровне западных столиц. Будущая поддержка будет зависеть от успехов контрнаступления, но не от того, что говорит или делает Зеленский», — заключил Дудаков.

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Ранее в этот день сообщалось, что делегация США разозлилась из-за слов Зеленского по поводу неуверенных формулировок о приглашении страны в НАТО. Уточняется, что члены делегации «были в ярости» из-за твита украинского лидера, сообщает телеканал «360». Некоторые политики НАТО заявили, что Зеленский таким образом стремился оказать давление на участников альянса и собрать больше союзников.

Речь идет о заявлении Зеленского в Twitter, в котором он раскритиковал альянс и его позицию о возможном членстве Украины, назвав отсутствие конкретных сроков «беспрецедентным и абсурдным». Он отметил, что размытые формулировки касаются не только вступления, но и приглашения страны в НАТО, передает RT.

11 июля на первой встрече члены военно-политического блока опубликовали коммюнике, в котором союзники приняли решение, что пригласят Украину, когда достигнут по этому вопросу единогласия, а условия станут подходящими. Так, в документе саммита не отражены ни график, ни дата вступления Киева в альянс.

Украина 30 сентября 2022 года подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Тогда Владимир Зеленский заявил, что фактически Украина уже находится в НАТО и соответствует стандартам альянса.

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