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Итальянский «Ювентус» начал процедуру выхода из проекта Суперлиги

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Andrea Bressanutti
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Итальянский футбольный клуб «Ювентус» заявил о начале процесса выхода из проекта Суперлиги. Об этом сообщается 13 июля на его официальном сайте.

«В результате обсуждения с «Реалом» и «Барселоной» и с учетом некоторых разногласий по поводу толкования соглашений, применимых к Суперлиге, «Ювентус» подтверждает, что начал процедуру выхода из проекта», — цитирует заявление клуба «Спорт-Экспресс».

В «Ювентусе» также напомнили, что в соответствии с договорными положениями, для выхода из проекта требуется предварительное согласие «Реала», «Барселоны» и других клубов, юридически все еще связанных с Суперлигой

«Ювентус» входит в 12 клубов, которые заявили о создании Суперлиги в апреле 2021 года. Многие из основателей покинули проект в том же месяце.

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Ранее стало известно, что федеральный апелляционный суд Итальянской федерации футбола (FIGC) лишил ФК «Ювентус» 10 очков в чемпионате страны. Отмечается, что решение о снятии очков было вынесено по делу о фиктивном приросте капитала.

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