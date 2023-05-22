ФК «Ювентус» лишили 10 очков в текущем сезоне чемпионата Италии

Федеральный апелляционный суд Итальянской федерации футбола (FIGC) лишил ФК «Ювентус» 10 очков в чемпионате страны. Соответствующая информация была опубликована на официальном сайте организации 22 мая.

Отмечается, что решение о снятии очков было вынесено по делу о фиктивном приросте капитала.

До вынесения наказания у «Ювентуса» было 69 очков, клуб шел вторым в турнирной таблице чемпионата Италии. Теперь на счету команды 59 очков. Таким образом она опускается на седьмое место.

При этом суд оправдал ряд функционеров клуба, которые были отстранены от футбола.

Федерация футбола 20 января лишила «Ювентус» 15 очков за искусственное завышение трансферных сумм с целью увеличения прироста капитала.

Позднее в апелляционном органе федерации прошли слушания о возобновлении судебного разбирательства по делу о финансовых махинациях.

В апреле комитет спортивных гарантов Национального олимпийского комитета Италии удовлетворил апелляцию «Ювентуса» по поводу снятия 15 очков в Серии А, но передал разбирательство в Федеральный апелляционный суд, который должен был пересмотреть наказание. После этого решения туринскому клубу вернули 15 баллов на время рассмотрения дела в суде.