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ФК «Ювентус» лишили 10 очков в текущем сезоне чемпионата Италии

«Ювентус» официально лишили 10 очков в таблице итальянской Серии А
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Фото: ТАSS/Zuma/Joaquin Corchero
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Федеральный апелляционный суд Итальянской федерации футбола (FIGC) лишил ФК «Ювентус» 10 очков в чемпионате страны. Соответствующая информация была опубликована на официальном сайте организации 22 мая.

Отмечается, что решение о снятии очков было вынесено по делу о фиктивном приросте капитала.

До вынесения наказания у «Ювентуса» было 69 очков, клуб шел вторым в турнирной таблице чемпионата Италии. Теперь на счету команды 59 очков. Таким образом она опускается на седьмое место.

При этом суд оправдал ряд функционеров клуба, которые были отстранены от футбола.

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Федерация футбола 20 января лишила «Ювентус» 15 очков за искусственное завышение трансферных сумм с целью увеличения прироста капитала.

Позднее в апелляционном органе федерации прошли слушания о возобновлении судебного разбирательства по делу о финансовых махинациях.

В апреле комитет спортивных гарантов Национального олимпийского комитета Италии удовлетворил апелляцию «Ювентуса» по поводу снятия 15 очков в Серии А, но передал разбирательство в Федеральный апелляционный суд, который должен был пересмотреть наказание. После этого решения туринскому клубу вернули 15 баллов на время рассмотрения дела в суде.

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