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«Ювентус» лишили 15 очков в чемпионате Италии за финансовые махинации

«Ювентус» лишен 15 очков в текущем чемпионате Италии за финансовые нарушения
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Фото: REUTERS/Ciro De Luca
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Туринский «Ювентус» лишен 15 очков в турнирной таблице нынешнего сезона чемпионата Италии из-за финансовых махинаций. Об этом 20 января сообщает Football Italia.

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Федеральный апелляционный суд удовлетворил просьбу прокурора Федерации футбола Италии (FIGC) о возобновлении спортивного судебного разбирательства против «Ювентуса» за предполагаемое использование фальсифицированных документов. Наказание предусматривает штраф клубу в 15 очков.

Руководство клуба обвиняли распространение ложной информации о финансовом состоянии клуба, рыночные манипуляции, предоставление ложных деклараций о доходах за несуществующие операции, создание препятствий для аудиторского контроля.

Прокуратура FIGC требовала лишить «Ювентус» девять очков, а также отстранить от футбола ряд функционеров клуба, среди которых занимавший пост директора Фабио Паратичи, экс‑президент Андреа Аньелли, бывший исполнительный директор Маурицио Арривабене и работавший вице‑президентом Павел Недвед. В конце ноября большинство членов совета директоров «Ювентуса», в том числе президент Аньелли, подали в отставку.

После вычета 15 очков на счету «Ювентуса» станет 22 балла. В связи с этим команда опустится на 10-е место в серии А.

При этом «Ювентус» намерен обжаловать наказание, сообщается на официальном сайте клуба.

«Клуб ожидает публикации мотивировочной части вердикта и объявляет о подаче апелляции в Collegio di Garanzia dello Sport (Комитете спортивных гарантов. ― Ред.) в соответствии с положениями кодекса спортивной юстиции», ― говорится в заявлении.

Ранее, 2 сентября, стало известно, что французская прокуратура инициировала судебное расследование после того, как полузащитник «Ювентуса» Поль Погба пожаловался на вымогательство и угрозы со стороны некой организованной банды.

Позднее, 17 сентября, Матиас Погба, старший брат полузащитника «Ювентуса» Поля Погба, был задержан вместе с еще четырьмя подозреваемыми по делу о вымогательстве денег.

14 февраля 2020 года союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранил от участия в еврокубках на два сезона английский клуб «Манчестер Сити». Таким образом, ассоциация вынесла решение по делу о финансовых махинациях. Установлено, что с 2012 по 2016 год клуб намеренно завышал свои доходы от спонсорских контрактов для сокрытия убытков, что является нарушением финансового фейр-плей.

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